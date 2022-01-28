Turkuaz nasıl yazılır? Turkuaz kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Diğer renklerin isimleri ve doğru yazılışları şu şekilde sıralanabilir:

1- Laciverd - (Yanlış) - Lacivert (Doğru)

2- Mavi, aynı zamanda ''mai'' şeklinde de yazılabilir.

3- Penbe - (Yanlış) - Pembe (Doğru)

4- Kahve rengi (Yanlış) - Kahverengi (Doğru

5- Galibarde (Yanlış) - Galibarda (Doğru)

Turkuaz Nasıl Yazılır?

Uzun yıllar boyunca Türkün mavisi anlamında kullanılan turkuaz kelimesi, cam göbeği rengine yakındır. Tekstil, mobilya ve dekorasyon gibi farklı alanlarda sıklıkla tercih edilen turkuaz, diğer renkler gibi birçok farklı tona sahiptir.

Kelimenin doğru yazılışı ise şu şekildedir:

TURKUAZ

Turkuaz Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Fransızca kökenli bir kelime olan turkuaz hem zümrüt hem de gök rengi anlamına gelir. Bu kelime sıklıkla "Turkuvaz'' şeklinde telaffuz edildiği için bu şekilde yazılıyor. Ancak kelimenin doğu yazılışı ''TURKUAZ'' şeklindedir.

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Turkuaz Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Salon için turkuaz renkli bir koltuk takımı düşünmüştük ama son anda kırmızı bir takım almaya karar verdik. (Doğru Kullanım)

2- Düğünde giyerim diye aldığım turkuvaz renkli gömleğimi hiçbir yerde bulamıyorum. (Yanlış Kullanım)