Türkoloji Bölümü Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Türkoloji bölümünden mezun olan kişiler Türkolog unvanı ile iş hayatına atılırlar. Bu bölüm beraberinde birçok avantajı da sunan bir bölümdür. Dersleri ve okuması en zevkli bölümler arasında Türkoloji bölümü yer almaktadır. Türkoloji bölümünü okuyarak öğrenci değişim programlarına da katılabilirsiniz. Bunun için üniversitelerin belirlemiş olduğu taban GANO puanı esas alınacaktır. Taban GANO puanı 2.50 olan üniversite öğrencileri 1. sınıftan itibaren erasmus programına başvurabilirler. Üniversitelerde yer alan hem hibeli hem de hibesiz olan erasmus öğrenci değişim programına katılarak Avrupa'da bir dönem okuma şansını elde edebilirsiniz.

Türkoloji Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Türkoloji bölümü en çok tercih edilen lisans bölümlerinden bir tanesidir. Bu bölümde eğitim süresi 4 yıl olarak belirlenmiştir. Türk dilini detaylıca öğreten ve Türk tarihi hakkında bilgi veren bir bölümdür. Türkoloji bölümünden mezun olan kişiler pek çok alanda çalışma imkanına da sahip olurlar. Hem kamu sektöründe hem de özel sektörde Türkoloji mezunları Türkolog unvanı ile istihdam edilirler. ürkoloji bölümü okuması son derecede zevkli olan ve birbirinden farklı derslere sahip olan bir akademik disiplindir. Türkoloji bölümü geçtiğimiz haftalarda ve ek tercih dönemi de dahil olmak üzere araştırılan lisans bölümleri arasına girmiştir. Bölümü cazip yapan pek çok detaylar da beraberinde sunulmaktadır. Türkoloji bölümü Türkiye'nin bazı üniversitelerinde yer alan ve mezunlarının hem kamu hem de özel sektörde çalışmasını sağlayan bölümler arasına girmiştir.

Türkoloji Bölümü Nedir?

Türkoloji bölümü Türk edebiyatı ve Türk tarihi hakkında yeterli bilgiye sahip olacak kişileri yetiştirmek için kurulmuş bir bölümdür. Türk edebiyatında ki önemli kişileri ve Türk tarihinde ki önemli olayları, devletleri bütünü ile öğreten bir akademik disiplin bölümüdür.

Türkoloji Bölümünün Amacı Nedir?

Türkoloji bölümünün esas amacı, Türk tarihi hakkında detaylıca bilgili edinecek kişileri yetiştirmek ve Türk dili hakkında fikir sahibi edinecek öğrencileri topluma kazandırmak amacı ile kurulmuş bir bölümdür. Türkolog unvanı ile iş hayatına kazandırılacak kişileri hazırlamak amacı ile kurulmuştur.

Türkoloji Mezunu Ne İş Yapar?

Türk tarih kurumunda ve Türk tarihi hakkında araştırma yapan devlet kuruluşlarında görev alırlar. Diğer diller ile Türk lehçeleri arasında karşılaştırma yaparak detaylıca araştırma yaparlar. Hiçbir kuruma bağlı olmadan da Türkolog unvanı ile görev alabilirler.

Türkoloji Bölümü Kaç Yıllıktır?

Türkoloji bölümü 4 yıllıktır.

Türkoloji Okumak İçin Ne Gereklidir?

Türkoloji bölümü okumak için üniversite sınavına girmek şarttır. Üniversite sınavına girdikten sonra eşit ağırlık puan türünden hazırlanılır. Eşit ağırlık bölümünden hazırlandıktan sonra Türkoloji başarı sıralamasını da yakalamak gerekir. Türkoloji başarı sıralamasına eriştikten sonra bu bölüme tercih yapabilirsiniz. Türk tarihine ilgi duymak ve bu alanda dil farklılıklarına ve Türk diline ilgi duymakta bu bölümü okumak için genel kriterler arasında yer almaktadır.

Türkoloji Öğretimi İngilizce midir?

Türkoloji öğretimi İngilizce değildir.

Türkoloji Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Türkoloji bölümü EA yani eşit ağırlık puan türü ile öğrenci kabul etmektedir.

Türkoloji Bölümü Dersleri Nelerdir?

- Dil Bilimi

- Halk Edebiyatı

- Edebiyat Bilimi

- Klasik Türk Edebiyatı

- Felsefe

- Aşık Edebiyatı

- Çağatay Edebiyatı

- Çağatayca

- Şekil Bilgisi

- Yeni Türk Edebiyat

- Dünya Edebiyatı

- Osmanlı Türkçesi

- Türkoloji

- Türk Tarihi

- Türkçe'nin Kökeni

- Türkoloji Bilimsel Araştırma

- Çağatay Edebiyat Yöntemi

Türkoloji Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Türk tarih kurumunda Türkoloji bölümleri için istihdam olanakları vardır. Türkoloji bölümü mezunları aynı zamanda bir kuruma bağlı olmadan da kendi istekleri ile birlikte çalışabilirler. Türk tarihi ile ilgili araştırmalar yaparak işlerini gerçekleştirir.

Türkoloji Çalışma Alanları Nelerdir?

- Türk tarih kurumu

- Özel sektör

Türkoloji Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

- Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi