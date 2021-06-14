Türklerin kullandığı ilk takvim nedir? Türklerin kullandığı ilk takvimler nelerdir?

Kullanılan ilk takvim, bizlere kadar ulaşsa da şu an günümüzde kullanılmamaktadır. Türklerin kullandıkları ilk takvimler güneş ve ay yılını esas alır. Bu takvimler şu an kullanılmasa bile geleceğe ışık tutmuş olan önemli gelişmeler olmuşlardır.

Türklerin Kullandığı İlk Takvim Nedir?

Türkler, gelişme dönemlerinde farklı icatlarda bulmayı başarmışlardır. Aslında eski zamanda her millet kendi araç gereçlerini, zaman çizelgesini, saatini, ölçü birimlerini oluştursa da bu durum zamanla değişmiştir. Çünkü bu farklılıklar karmaşaya neden olmuştur. Birçok alanda olduğu gibi takvimde de günümüzde tek bir tanesi kabul edilip kullanılmaktadır. Ancak Türklerin ilk olarak kullandığı takvime bakacak olursak 12 Hayvanlı Türk Takvimidir. Bu takvime göre her ay bir hayvan adı ile isimlenir.

Türklerin Kullandığı İlk Takvimler Nelerdir?

Türkler, tarih boyunca birçok takvim kullanmıştır. Bu takvimlerden ilki 12 Hayvanlı Türk Takvimi olsa da ilerleyen dönemlerde 4 farklı takvim çeşidine geçerek bugün kullanılan Miladi takvime geçiş yapmışlardır. İlk takvim değişikliği İslamiyet'in kabulü ile olmuştur. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra Hicri Takvim kullanmışlardır. Daha sonraları Büyük Selçuklu döneminde yine bir değişiklik yaparak Celali Takvime geçilmiştir.

Osmanlı Döneminde ise mali işlerde yaşanan karmaşayı önlemek için Rumi Takvim kullanılmaya başlanmıştır. Yine Osmanlı Döneminde pek fazla sürmese de Takvim-i Garbi adıyla bir takvim daha kullanılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması ile birlikte Batı dünyasına ayak uydurabilmek adına son Miladi takvime geçilmiş olup günümüzde de kullanılmaktadır.