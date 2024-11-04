Türkiye’ye ‘nitelikli’ araştırmacı ilgisi

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YÖK geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yürürlüğe giren Ek-46’ıncı madde düzenlemesi ile uluslararası üniversiteler, Ar-Ge merkezleri, kamu kurumları veya özel sektör laboratuvarlarında görev yapan Türk veya yabancı doktoralı araştırmacılara Türkiye’deki üniversitelerde görev alabilme imkanı tanıdı. Yani doktoralı araştırmacılar Türkiye’de eğitim verebilme imkanına sahip oldu. Ek madde 34 kapsamında ise devlet üniversitelerinde doktora sonrası Ar-Ge ve tasarım projelerinde çalışmak üzere sözleşmeli araştırmacılar istihdam edilebiliyor.

211 ARAŞTIRMACI İSTİHDAM EDİLDİ

Nitelikli Araştırmacı Çalıştay’ında şimdiye kadar aralarında Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Texas A&M Üniversitesi, Michigan State Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen 30 üniversitesinin de içinde bulunduğu toplamda 65 kurumdan 192 araştırmacının başvuru yaptığı açıklandı. Diğer yandan 211 doktora sonrası araştırmacının 41 üniversitenin Ar-Ge ve tasarım projelerinde çalışmak üzere istihdam edildiği belirtildi.

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ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Çalıştaya çevrim içi katılan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, düzenlemenin uluslararasılaşma hedefine de üst seviyede hizmet eden bir uygulama olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“EK-46 Üniversite-sektör iş birliği açısından çok önemli bir dönüm noktası. Bu görevlendirme ile sektördeki doktoralı nitelikli araştırmacılar vasıtasıyla hem öğrencilerimizin hem de öğretim elemanlarımızın sektörle ilişkisini güçlendirmek istiyoruz. Düzenleme çerçevesinde dünyanın önde gelen üniversitelerinde görev yapan profesör ve doktor unvanına sahip araştırmacılar Türkiye’de kısmi zamanlı olarak istihdam edildi. Ayrıca bu kapsamda finans, savunma sanayi ve havacılık, enerji ve petrokimya, otomotiv, sağlık ve kimya alanlarında hizmet veren yurt içi ve yurt dışındaki, 65 farklı kurumdan gelen araştırmacılar da Türkiye’deki devlet üniversitelerinde kısmi zamanlı olarak istihdam edildi.

KALİTELİ ARAŞTIRMACILAR KAZANDIRMAYI İSTİYORUZ

Üniversitelerimizin gerek kamu gerek özel sektörde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerli ve yabancı kaliteli araştırmacılarla temasa geçmelerini, bu araştırmacıları bünyelerine kazandırmalarını arzu ediyoruz ve destekliyoruz. Üniversitelerimizin bu imkanlardan daha çok istifade etmesi en büyük temennimiz. Türkiye’deki üniversitelerin niteliğinin yükselmesi nitelikli araştırmacılarla daha fazla etkileşimde bulunmalarıyla mümkün olacak.”

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11 REKTÖR KATILDI

Çalıştay’da Ek-46 ve Ek-34 maddeleri kapsamında şimdiye kadar yapılan başvuru ve değerlendirme süreçleri, daha çok sayıda nitelikli araştırmacı istihdam edilmesi için yapılması gerekenler ele alındı. Çalıştaya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş ve Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyelerinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu Doktora Sonrası Araştırmacı Komisyonu Üyeleri ve 11 üniversitenin rektörü katıldı.