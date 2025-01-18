Türkiye’nin yükseköğretim karnesi yayınlandı... Öğrenci sayısında Avrupa lideriyiz

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Yükseköğretimle ilgili 18 temel göstergenin bulunduğu raporda bu göstergeler, 5 puan üzerinden değerlendirildi. Bu göstergelerden 9’u, eğitim seviyeleri, tanıma ve kalite güvencesine ilişkin temel taahhütlerle ilgili; 8’i yükseköğretimin sosyal boyutu, 1’i ise uluslararasılaşmayı kapsadı. Raporda Türkiye’nin yükseköğretimde eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık gibi sorunları çözebilecek üst düzey koordinasyon yapılarına veya mekanizmalara sahip Avrupa ülkelerinden biri olduğu vurgulandı. Ayrıca Türkiye, eşitlik, kapsayıcılık ve çeşitliliği sağlamak için sürdürülebilir mali destek sunma konusunda ve yükseköğretimde sosyal boyutun güçlendirilmesine yönelik uygulamalarda öne çıkan ülkelerden biri oldu. Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye raporunun ilk kez Türkçe yayımlandığına dikkat çeken YÖK Başkanı Özvar, şunları söyledi:

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BAŞARIYI DAHA DA ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

“Türkiye, yükseköğretimle ilgili göstergelerde birçok ülkeyi geride bırakarak başarılı bir performans sergiledi. Türkiye’nin yükseköğretim sisteminde sağladığı ilerlemeler, uluslararası alanda daha güçlü bir konum elde etmesini sağlıyor. Raporda yer alan tüm göstergelerle ilgili olarak kapsamlı bir değerlendirme süreci yürütüyoruz. Özellikle tam puan alamadığımız göstergelerle ilgili alınacak önlemlerle, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin başarısının daha da arttırılmasını hedefliyoruz. Bu sürecin sonunda Türk yükseköğretiminin performansını yükseltmeye ve var olan güçlü yönlerini koruyarak daha da geliştirmeye yönelik önlemleri hızla hayata geçireceğiz.

RAPORU KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ

Tarafsız ve dışarıdan bir göz tarafından hazırlanan Bologna Süreci Uygulama Raporu’nu son derece önemli buluyoruz. Bu anlayışla, raporun Türkiye ile ilgili bütün kısımlarını ‘2024 Bologna Süreci Türkiye Değerlendirme Raporu’ adıyla tam bir şeffaflık ve hesap verebilirlik anlayışıyla kamuoyu ile paylaşma kararı aldık. Bu durum, hem yükseköğretim sistemimizin performansına duyduğumuz güvenin hem de mükemmelliğe ulaşma hedefimizin açık bir göstergesi. YÖK olarak yükseköğretimimizin son yıllarda gösterdiği performanstan ve güçlü görünümünden memnuniyet duyuyoruz.”

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TÜRKİYE EN YÜKSEK ÖĞRENCİ SAYISINA SAHİP

2024 Bologna Süreci Uygulama Raporu’nda yer alan ‘Avrupa yükseköğretim alanına ilişkin temel veriler’ başlığına göre Türkiye, önceki yılların da dikkate alınmasıyla elde edilen veriler doğrultusunda AYA ülkeleri arasında yaklaşık 8 buçuk milyon kişi ile en yüksek yükseköğretim öğrenci sayısına sahip ülke. Raporda Türkiye’yi öğrenci sayısı bakımından Almanya takip ediyor. Akademik personel sayısı açısından da Türkiye, yüzde 15,1’lik bir artış yaşadı ve akademik personelin yaş ortalaması bakımından üye ülkeler arasında en genç topluluklardan birine sahip ülke oldu. Türkiye’de kadın akademik personel oranı da AYA ülkeleri ortalamasına yaklaştı.

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AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM ALANI (AYA) NEDİR?

AYA, Avrupa’da yükseköğretimi uluslararası düzeyde standartlaştırmayı ve ülkeler arasında iş birliğini artırmayı amaçlayan bir girişim. Bu girişim, yükseköğretimde kalite güvencesi, Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (AKTS) ve akademik derecelerin karşılıklı tanınması gibi ortak standartlar geliştirerek üye ülkeler arasında öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bu hedefler doğrultusunda, 1999 yılında başlatılan Bologna Süreci günümüzde 49 ülke tarafından uygulanıyor. Türkiye ise 2001 yılında katıldığı Bologna Süreci çerçevesinde AYA’ya uyum çalışmalarını sürdürüyor.

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BOLOGNA SÜRECİ UYGULAMA RAPORU NEDİR?

Bologna Süreci Uygulama Raporu, AYA üyesi ülkelerin yükseköğretim sistemlerindeki gelişimi veya gerilemeyi gösteren ve sürece dahil tüm ülkelerin performansını ortaya koyan önemli bir belge. Yükseköğretim sistemlerine bütüncül bir yaklaşım sunan bu rapor, kapsamlı içeriğiyle dikkate değer bir kaynak olarak öne çıkıyor.