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Türkiye’nin yeni mühendis kızları belli oldu

#Türkiye’Nin Mühendis Kızları#Engelli Öğrenciler#‘Devlet Koruması Altındaki Öğrenciler
Türkiye’nin yeni mühendis kızları belli oldu

Mesleklerin cinsiyetinin olmadığı söyleminden hareketle, mühendislik gibi erkek egemen bir sektörde daha fazla kadının yer almasını ve eşit koşullarda temsilini sağlamak amaçlayan Türkiye’nin Mühendis Kızları (TMK) projesinin 2021-2022 bursiyerleri belli oldu.

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20 Eylül - 10 Ekim tarihleri arasında alından bin 100 başvuru arasından Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 59 öğrenci Türkiye’nin Mühendis Kızları’na (TMK) bursiyer olarak seçildi. Önceki dönemlerden projeye devam eden öğrencilerle birlikte 2021-2022 dönemi boyunca toplam 150 öğrenci, TMK’da sunulan çok yönlü desteklerden faydalanabilecek. 2015 yılından bu yana devam eden projenin üniversite programında, mühendislik fakültelerinde okuyan geleceğin kadın mühendis adayı öğrencilerine burs imkanı, sertifika programları, İngilizce dil eğitimi, mentorluk desteği, staj ve istihdam fırsatları sunuluyor. Ayrıca öğrenciler program kapsamında gönüllülük çalışmalarında da bulunuyor.

560 ÖĞRENCİ FAYDALANDI
Burs alan öğrenciler arasında ‘Devlet Koruması Altındaki Öğrenciler’, ‘Suriyeli ve Afgan Mülteci Öğrenciler’, ‘Engelli Öğrenciler’, ‘Darüşşafaka Mezunu Öğrenciler’, ‘Afet Bölgeleri Öğrencileri’ gibi program kriterlerinin karşılanması koşuluyla özel kontenjanlar da bulunuyor. Bilgisayar, çevre, elektrik-elektronik, endüstri, inşaat, kimya ve makine mühendisliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin kabul edildiği projenin ilk yılından itibaren sırasıyla; 40, 54, 106, 110, 120 ve 130 olmak üzere 6 yılda toplam 560 mühendislik öğrencisi sunulan imkânlardan faydalandı.

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#Türkiye’Nin Mühendis Kızları#Engelli Öğrenciler#‘Devlet Koruması Altındaki Öğrenciler

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