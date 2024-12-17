Türkiye’nin Mühendis Kızları’na BM’den ödül

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Kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki temsilini ve istihdamını artırmak amacıyla 2015 yılında Limak Vakfı tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi uluslararası arenada ödüle layık görüldü. Kosova, Kuzey Makedonya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde de Global Engineer Girls adıyla globalde yolculuğuna devam eden proje, kapsayıcılık ve cinsiyet eşitliğini desteklemesi yönündeki faaliyetleri dolayısıyla ödüle hak kazandı. Genç kadınlara mühendislik alanında eğitim, mentörlük ve kariyer fırsatları sunan proje, yurt içi ve yurt dışında daha geniş kitlelere ulaşma hedefiyle kadınların mühendislik alanındaki potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.