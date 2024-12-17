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Türkiye’nin Mühendis Kızları’na BM’den ödül

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#Türkiye’Nin Mühendis Kızları#BM#STEM
Türkiye’nin Mühendis Kızları’na BM’den ödül
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 11:25

Dokuz yıldır yürütülen Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi, Birleşmiş Milletler’e bağlı kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact (UNGC) tarafından düzenlenen Partnership for Sustainability Award 2024 kapsamında ‘People’ kategorisinde ödül kazandı.

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Kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarındaki temsilini ve istihdamını artırmak amacıyla 2015 yılında Limak Vakfı tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin Mühendis Kızları projesi uluslararası arenada ödüle layık görüldü. Kosova, Kuzey Makedonya ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde de Global Engineer Girls adıyla globalde yolculuğuna devam eden proje, kapsayıcılık ve cinsiyet eşitliğini desteklemesi yönündeki faaliyetleri dolayısıyla ödüle hak kazandı. Genç kadınlara mühendislik alanında eğitim, mentörlük ve kariyer fırsatları sunan proje, yurt içi ve yurt dışında daha geniş kitlelere ulaşma hedefiyle kadınların mühendislik alanındaki potansiyellerini en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

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#Türkiye’Nin Mühendis Kızları#BM#STEM

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