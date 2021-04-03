Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'yle binlerce öğrenciye ulaşıldı

Mühendis olmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amacıyla başlatılan proje lise ve üniversite olmak üzere iki program şeklinde sürdürülüyor. Yeni dönemde de 50 okuldan 150 gönüllü öğretmenle çalışmalar devam edecek. Proje kapsamında eğitim alan öğretmenler, lise öğrencileri, öğretmenler ve veliler için mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirecek. "https://www.turkiyeninmuhendiskizlari.com/" internet adresinde "Mühendise Sor" uygulaması üzerinden öğrenciler, gönüllü kadın mühendislere sorular yöneltebiliyor. Uygulama üzerinden şu ana kadar 424 sorunun cevaplandı.



‘GENÇ KIZLARIMIZ HEPİMİZE İLHAM VERİYOR’

Lise programındaki faaliyetler arasında eğitimler, farkındalık oluşturan oyun ve sanal gerçeklik uygulamaları ile her okulla gerçekleştirilen rol model buluşmalarının yer aldığını söyleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Salgın sürecinde çevrim içi gerçekleştirdiğimiz faaliyetler kapsamında 20 ildeki 75 lisede 22 bin 500 öğrenciye ulaştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın kız çocuklarının eğitimine büyük bir hassasiyetle yaklaştığını ve bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmalara öncülük etti. Bilim ve teknolojide farklılık oluşturan ve birçok alanda dereceye giren genç kızlarımız hepimize güç ve ilham veriyor" dedi.