Türkiye’nin medya lisesi açılıyor

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Gazetecilik ve Radyo-Televizyon olmak üzere iki bölümle açılacak lisede öğrencilere basılıdan dijital medyaya, televizyondan podcast’e, sosyal medyadan YouTube’a kapsamlı bir müfredatla dünya standartlarında çağdaş eğitim verilecek. Bu okulla, geleceğin medyası için sektöre yetkin elemanlar yetiştirilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın, mesleğinde en donanımlı gençleri yetiştirmek üzere, akademik eğitimi ilgili sektörlerle buluşturarak hayata geçirdiği Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri arasında yer alan okul, Türkiye’nin en büyük medya grubu olan Demirören Medya ’nın içinde eğitim verecek. Böylece öğrenciler mesleklerini Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, DHA, Kanal D, Posta, Fanatik ve D-Smart gibi Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında, sektörün duayenlerinden öğrenebilecek. Ayrıca derslere katılmakla birlikte medya içeriğini yerinde, profesyonellerle birlikte üretecek ve henüz lise öğrencisiyken deneyim kazanabilecekler.

EĞİTİM İNGİLİZCE HAZIRLIKLA BAŞLAYACAK

Öğrencilerini üst başarı diliminden kabul edecek olan Demirören Medya MTAL’da 15 kişilik sınıflarda, 1 yılı İngilizce hazırlık olmak üzere 5 yıllık eğitim verilecek. Hazırlık sınıfında öğrenciler yabancı dil derslerini ana dili İngilizce olan öğretmenlerden alacaklar.

Hazırlık sınıfı sonrasında Gazetecilik bölümünde; haber toplama, yazma ve editörlük, haber fotoğrafçılığı, redaksiyon, medya tarihi, mizanpaj, gazetecilik etiği gibi derslerle birlikte web ara yüzü tasarımı, sosyal medya içerik üretimi, dijital medya editörlüğü, video ve ses kurgu ile seslendirme dersleri de verilecek.

Radyo-Televizyon alanındaysa haber toplama ve hazırlamayla birlikte televizyon programcılığı, dijital medyada görsel medya üretimi, kameramanlık, animasyon, nesne canlandırma, kısa film, görsel efekt teknikleri, senaryo, sinema tarihi, kamera ses ve ışık uygulamaları, diksiyon, muhabirlik derslerini yine sektörün önde gelen isimleri tarafından işlenecek.

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Demirören Medya MTAL başarılı öğrencilerine burs ve Demirören Medya içindeki Türkiye’nin en büyük medya markalarında istihdam olanağı sağlayacak.

İlk sene toplam 30 öğrenci kabul edecek okulda, dünya standardında eğitim vermek için çeşitli uluslararası denklik programlarıyla işbirliği yapılıyor. Avrupa Birliği akreditasyon programlarıyla yurtdışında sosyal ve mesleki yönleri geliştirici faaliyetler gerçekleştirilecek. Okuldaki AR-GE merkezinde arttırılmış sanal gerçeklik ve metaverse, dijital medya ve ‘yeni’ gazetecilik üzerine projeler geliştirilecek. Ayrıca 12’nci sınıf öğrencilerine, yurtiçi ya da yurtdışında üniversite eğitimi alabilmeleri için özel bir üniversite hazırlık programı da uygulanacak.

İstanbul dışından okulu tercih edecek öğrencilere yurt imkânı sunulurken, okul öğrencilerinin yemek ve servisleri Demirören Medya tarafından karşılanacak. Medya eğitimi için gerekli teknik olanaklar okul içinde ücretsiz olarak sağlanırken öğrenciler Demirören Medya’nın stüdyo gibi olanaklarından da faydalanabilecek, özel atölye çalışmalarına katılabilecek.