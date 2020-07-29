Türkiye’nin ilk siber güvenlik lisesi açıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Siber Güvenlik Kümelenmesi desteğiyle kurulan, siber güvenlik alanında eğitim verecek Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açıldı. Okulun tanıtım toplantısı ve işbirliği protokolü imza töreni İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Gökhan Yücel ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın katılımıyla yapıldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İstanbul Pendik'te eğitim verecek Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilgili detayları Hürriyet'e anlattı. Lisenin siber güvenlik alanında ihtiyaç duyulan bireyleri yetiştireceğini belirten Yazıcı, her yıl 30 öğrencinin sınav puanına göre okula kabul edileceğini aktardı.





Yazıcı, şunları söyledi:

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve hayatı her yönüyle değiştiren yeni tip koronavirüs salgınında teknolojinin ne kadar önemli olduğunu bir defa daha gördük. Bu süreçte hayatımız teknolojiyle devam etti. Uzaktan eğitim çalışmalarımız başta olmak üzere eğitim-öğretim, dijital ortamda sağlandı. İnternet üzerinden alışveriş çok yaygınlaştı. Teknoloji alanı aynı zamanda geleceğin mesleklerini de belirliyor. Gelecek odaklı projeksiyonlarda mesleklerin önemli bir kısmının bilişim teknolojisiyle irtibatlı olacağı ifade ediliyor. Bu süreç siber güvenlik alanını da hiç olmadığı kadar önemli bir hâle getirdi. Siber güvenlik alanında eğitim kurumlarında bir anlayış geliştirmeye yönelik olarak çalıştaylar düzenledik. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de siber güvenlik alanında nitelikli insan gücü eksikliği yaşanıyor. Siber güvenlik algısı içinde siber etiğin de küçük yaşlardan itibaren bireylere benimsetilmesi ayrı bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Alanın uzmanlarının katılımıyla düzenlediğimiz çalıştaylarda tüm dünyada son hızla gelişen yapay zekâ teknolojileri ve bu teknolojilerin eğitim öğretim süreçlerine dâhil edilmesi hususundaki görüşler paylaşıldı. Çok köklü değişiklikler içindeki akışkan dünyada siber güvenlik alanında okullarımızda yapılması öngörülen çalışmaların neler olabileceği ayrıntılı bir şekilde müzakere edilirken siber güvenlik lisesinin kurulması gerektiği ortaya çıktı.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Değişen dünya şartlarında tüm kurumların siber güvenlikle ilgili sorunların çözümüne yönelik sorumluluk almaları, yenilikçi çözümler üretmeleri ve ortak iyi için mücadele etmeleri büyük önem taşıyor. Yeni yüzyılda zamanın ruhunu önemseyen yeni bir okul anlayışını sektör ve üniversiteler başta olmak üzere eğitimle kuruluşların iş birliğiyle ortaya koyuyoruz. Günümüzde siber savaşların yer almaya başlamasıyla; veri güvenliğinin, maddi kaynak güvenliğinin ve genel olarak şirket sırlarının, bilgilerinin, kişisel verilerin çok önemli olduğu bir dönem içerisine giriyoruz. Bütün toplumda siber güvenlik bilincini geliştirmek öne çıkan bir anlayış. Dolayısıyla siber güvenlik alanındaki insan kaynağı sayısını artırmak, niteliklerini geliştirmek önem arz ediyor. Biz de uzun zamandır meslek liseleri içerisinde bir siber güvenlik alanı oluşturmak için çalıştık. Böylece siber güvenlik ekosisteminin standartlarının gelişmesi sürecine de katkı sunacak olan Türkiye’nin ilk siber güvenlik programı uygulayacak lisesi açılmış oldu. Pendik Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ülkemizin Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi’ne, siber vatan oluşturma vizyonuna ve Cumhurbaşkanlığı’nın toplumda dijital farkındalık çağrısına katkı sağlayacaktır.

EĞİTİM SÜRESİ 5 YIL

Ülkemizi tehdit eden siber saldırılara yönelik, yetişmiş insan kaynağına destek olacak olan Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu teknik programında bilişim teknolojileri ağ işletmenliği ve siber güvenlik dalında İngilizce eğitim verecek. Teknoloji geliştirme bölgesi statüsündeki Teknopark İstanbul’un bünyesindeki okulumuz, siber güvenlik dalında eğitim verecek. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında eğitime başlayacak olan okulumuz öğrencilerini ortaöğretim merkezî yerleştirme sınavı LGS puanına göre alacak. İlk yıl 30 öğrenci alınacak olan okulumuzun eğitim öğretim süresi hazırlık sınıfıyla birlikte beş yıl olacak. Sızma testi, adli bilişim, yapay zekâ ve siber tatbikat laboratuvarlarının yer alacağı okulda günümüz siber tehditlerine yönelik kapsamlı bir eğitim programı uygulanacak. Öğrencilerimize Teknopark İstanbul başta olmak üzere siber güvenlik faaliyeti yürüten firmalarda geniş staj imkânı sunulacak. En büyük hedefimiz, global anlamda siber saldırıların önüne geçebilecek nitelikli insan gücünü geliştirmektir.