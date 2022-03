“Türkiye’nin arkamızda duracağını biliyorduk”

Haberin Devamı

Şartları karşılayamayan öğrenciler ise 2021-2022 öğrenim yılı bahar dönemi başlamış olmasına rağmen Türkiye’deki üniversitelerde özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edebilecek. Savaş ortamının yarattığı travmanın ardından okul hayatları ve gelecekleriyle ilgili kaygı yaşayan öğrenciler YÖK’ün kararıyla ilgili düşüncelerini anlattı.

Haberin Devamı

Sınırdan kaçarak Romanya’ya geçtim orada birkaç gün kaldım şimdi İstanbul’a evime, aileme dönebildim. 2 buçuk aydır Rusya Ukrayna ’ya savaş açacak diye haberler okuyorduk anneannem defalarca panikle beni aradı. O kadar çok yalan haber okuduk ki biz de umursamamaya başladık.

YÖK’ÜN KARARINDAN MUTLUYUM

Döndüğümüzde Türkiye’nin, Ukrayna’daki kötü günlerimizde olduğu gibi arkamızda duracağını biliyorduk böyle bir şey gerçekten çok insanın mağdur olmamasına yaradı. Kısa bir bekleyişten sonra YÖK’ün yatay geçiş hakkı tanıması gerçekten çok güzel oldu. Bundan sonra benim gibi birçok öğrenci Türkiye’ye dönecektir. Benim de şu anda planım Türkiye’de üniversite okuyup hayatımı burada kurarak devam etmek.

“ÖĞRETMENLERİMİZİN ESİR ALINDIĞINI DUYUYORUZ”

Hem güvenlik hem de ekonomi açısından Ukrayna birkaç sene içerisinde düzelemeyecek diye düşünüyorum. Eminim ki çoğu öğrenci Ukrayna’ya dönmeyecektir. Sebebi ise en basitinden Ukrayna hapishanelerindeki suçluların ellerine silah verilip savaşmaya gönderilmesi, halkın silahlandırılması. Üstelik öğretmenlerimizin esir alındığını duyuyoruz. savaşın bıraktığı izlerin kolay silinmeyeceğini düşünüyorum.

Haberin Devamı

YÖK’ün bizim için yaptığı açıklamayı çok mutlu bir şekilde okuduk. Benim gibi orada öğrenci olan binlerce kişinin içine su serpecektir bu durum. Formumu doldurup YÖK’e başvurdum en kısa sürede ise Ankara’ya yüz yüze başvurumu yapmaya gideceğim. Bu fırsat bizim için çok önemli çünkü aksi takdirde yıllarımız çöpe gidecekti maalesef.Hiç kimsenin yaşamak istemediği istemeyeceği malum olay başımıza geldi. Üzüntü, korku ve endişeyle yaşadık ve takip ediyoruz. 24 Şubat sabahı 05:10’da başlayan bombardıman. 6 yıl çok severek yaşamış olduğum şehrin dört bir yanında patlayan bombalara birebir tanıklık etmek beni çok üzdü açıkçası. Bir yanda da askere çağırılan ve yaralanan arkadaşlarım geliyor aklıma. Ağır bir psikolojideyiz. Öncelik olarak eğitimimi tamamladıktan sonra oraya arkadaşlarımın, dostlarımın yanına gideceğim günleri sabırsızlıkla bekliyorum.Odessa, Harkov , Kiev, Sumi gibi eğitim için en çok tercih edilen şehirlere maalesef şu an bombalar yağıyor.Hedeflerimizi gerçekleştirmek için geldiğimiz Ukrayna da maalesef şu an savaş durumu devam ediyor. YÖK’ün almış olduğu karar ile bize verilen fırsattan dolayı çok mutluyuz . Böylelikle eğitim hayatımıza kendi ülkemizde devam etme hakkına kavuşacağız.YÖK’ün aldığı karar biz Ukrayna’da okuyan öğrenciler için çok önemli. Binlerce öğrencinin artık önünü görebildiğine eminim. Fakat orada verdiğimiz emekleri de göz ardı edemeyenlerimiz var. Bunca yılın emeğine üzülüyoruz.Bazı arkadaşlarımızın kararı çoktan kesinleşmiş ve Türkiye’ye dönme kararlarını ilk günden vermişlerdi. Sadece bir hak tanınmasını bekliyorlardı. Ancak oradaki eğitimini tamamlamak isteyen ve hala kafa karışıklığı yaşayanlar da var. Ben hala o kafa karışıklığı yaşayan kesimdeyim. Her iki ülkenin de avantajlarının olması beni kararsız bırakıyor. Ailemle birlikte iki ihtimali de düşünüp en sağlıklı kararı verebileceğimi umuyorum.

Yatay geçiş hakkına sahip olunduğunu gördüm ve başvuru yaptım ama öncelikli planım Türkiye’de kalmak değil. Romanya, Polonya ve Gürcistan’da eğitim fırsatlarını deneyeceğim. Eğer böyle bir sistem geldiyse yatay geçiş sürecinde öğrenciler arası adaletin sağlanması çok önemli.

Ukrayna’da okurken İngilizce ve Rusça gibi birkaç dili öğrenme imkanım vardı. Aynı zamanda oradaki okullar buraya göre daha ucuz. Diplomaların Avrupa ülkelerinde geçerliliği var direkt gidip çalışabiliyorsun. Savaş bizim için büyük bir şanssızlık oldu ama iyi tarafından bakarsak Türkiye’de eğitimime devam edebileceğim. Her şey yoluna girerse dönmeyi tercih eden öğrenciler olur.