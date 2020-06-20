Türkiye'den LGS manzaraları

Tokat’ta doğuştan yürüme engelli olan Gamze Şengel, annesi Yeter Şengel ile birlikte okula geldi. Gamze, tekerlekli sandalyesiyle sınava girdi.
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Öğrencilerin ve velilerin aylardır beklediği LGS yapıldı. Yüz binlerce öğrencinin ter döktüğü dakikalarda, veliler de koronavirüs önlemleri nedeniyle bahçelerine girmelerinin yasak olduğu okulların dışında bekledi sınavın sona ermesini. Bu seneki sınavın en önemli farkı koronaviurüs nedeniyle alınan tedbirle yapılmasıydı. Sınav öncesinde, sınav sırasında ve sınav sonrasında yurdun dört yanından kameralara ilginç manzaralar takıldı. İşte onlardan bazıları:
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