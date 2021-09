Türkiye’den iki öğretmen dünyanın en iyisi olmak için yarışıyor

Haberin Devamı

Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Selçuk Yusuf Arslan ve Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde İngilizce Öğretmeni olan Muhammet Aydın dezavantajlı bölgelerde yaptıkları projelerle dikkat çekti. Şimdiki hedefleri Ekim ayında açıklanacak ilk 10 finalist arasına girmek. Kasım ayında ise “Dünyanın en iyi öğretmeni” açıklanacak ve bu öğretmen 1 milyon dolar ödülü de kazanacak.

KÖTÜ ÖĞRENCİ YOKTUR İHMAL EDİLMİŞ ÖĞRENCİLER VARDIR

Ordu’nın Ünye ilçesinde Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde İngilizce Öğretmeni olan Muhammet Aydın, 16 yıllık mesleki hayatında ulusal ve uluslararası farkındalık yaratan 52 proje yürüttü. Aydın kendini, Sabancı Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı, İngiltere, Hindistan ve Avustralya‘da İyi Örnek seçilme onuruna erişmiş gönüllü bir öğretmen olarak tanımlıyor ve yaptığı çalışmaları şu sözlerle anlatıyor: “Kötü öğrenci yoktur, ihmal edilmiş öğrenci vardır felsefesi ile özellikle dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere yoğunlaşan çalışmalar gerçekleştiriyorum. En son meslek lisesi öğrencilerine karşı geliştirilmiş ‘kötü öğrenci’ algısını kırmayı hedefleyerek hayata geçirdiğim ve Avrupa’da 62 kurumda uygulanan ve üç kıtada İyi Örnek seçilerek beni dünya çapında ilham alınan vizyoner bir 21’inci yüzyıl öğretmeni olarak tanıtan English In Street (İngilizce Sokakta) projem ile sınır ötesi farkındalıklar yarattım. Yabancı dil öğrenme güçlüğünü gideren, öğrenmeyi dört duvardan dışarı taşıyarak okulların her köşesini bir gönüllü öğrenme merkezine dönüştürenbir projeyi hayata geçirdim. Bu proje sayesinde öğrenme yolculuğuyla meslek lisesi öğrencilerindeki cevheri açığa çıkarmış olduk. . Böylelikle, derslerine girdiğim ilk gün bana parlayan gözlerle bakan bu harika öğrencilerin gerçek potansiyellerini tüm dünyaya gösterme fırsatı yakaladım. Ve geldiğim noktada dünyada Eğitim Nobel’i olarak bilinen ve İngiltere’de bulunan Varkey Vakfı tarafından detaylı bir seçim süreci sonucunda verilen Küresel Öğretmen Ödülü (The Global Teacher Prize) için yapılan değerlendirmeler sonucunda 121 ülkeden 8000 fark yaratan öğretmen adayı arasından sıyrılarak dünyanın en iyi 50 öğretmeninden birisi seçildim.”

DÜNYANIN EN İYİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENİ OLMAK İSTERİM

Aydın bundan sonraki süreçle ilgili şunları söyledi:

“İlk 50 ‘den sonraki süreçte ülkelerinde seçilmiş olan öğretmenlerin devlet otoriteleri tarafından desteklenmesi hayati önem taşıyor. Ayrıca, beni küresel öğretmen yolculuğunda dünyanın en iyi 50 öğretmeninden birisi yapan bu deneyimimi sizler vasıtası ile tüm Türkiye ile paylaşmak ve meslektaşlarıma ilham vermek isterim. Ve dünyanın en iyi öğretmeni olarak değil dünyanın en iyi öğrencilerinin öğretmeni olarak anılmak isterim.”

Haberin Devamı

SELÇUK YUSUF ÖĞRETMEN DE EN İYİ 50’DE

Bu yıl Global Teacher Prize yarışmasında dünyanın en iyi 50 öğretmeni listesine giden Türkiye’den bir diğer öğretmen de Selçuk Yusuf Arslan oldu. Sürdürülebilir yaşam için birçok farklı proje geliştiren 14 yıllık öğretmen Selçuk Yusuf Arslan, Alert Knowledge Services tarafından 2018’de düzenlenen Global Teacher Award’da da ödül almıştı. Avrupa Eğitim Vakfınca bu yıl düzenlenen “Green Skills Award” yarışmasında ise kodlama eğitiminde çevre temalı projeleriyle ödüle layık görüldü. Öğrencileriyle geliştirdiği, “hidrojen yakıt pilleri”ni eğitsel yazılım ile eğlenceli şekilde öğreten projesi, “FCHgo!” yarışmasında hem Türkiye birinciliği hem de uluslararası birincilik ödülü kazanan Arslan, Türkiye’de 3 kez “Yılın Öğretmeni”, Microsoft tarafından ise “Harikalar Yaratan Öğretmen” seçildi. Scientix, Science on Stage Europe, HundrED, CERN gibi kurumların “öğretmen elçisi” de olan Arslan, “2021 Global Teacher Prize” yarışmasında son 50’ye kaldı.

Haberin Devamı

İLK 10’A GİREN TÜRK ÖĞRETMEN

2015 yılından beri düzenlenen yarışmada daha önce Türkiye’den Samsun’un Ayvacık ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan Nurten Akkuş, yine Samsun’da öğretmenlik yapan Dilek Livaneli ve 2018 ve 2019 yıllarında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Yılın Öğretmeni seçilen Aynur Bayazıt de başarılı olmuştu. Nurten Akkuş daha sonra yarışmanın bir sonraki aşamasında en iyi 10 öğretmen listesine girmeyi de başardı.