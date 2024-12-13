Türkiye’den 6 üniversite ilk 500’de

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QS tarafından hazırlanan ‘2025 Sürdürülebilirlik Sıralaması’nda tüm dünyadan bin 744 üniversite yer aldı. Üniversitelerin performanslarının ‘Çevresel etki’, ‘Sosyal etki’ ve ‘Yönetişim’ kategorilerine göre belirlendiği değerlendirmede en iyi ilk 500 üniversite arasına Türkiye’den 6 üniversite girdi.

İLK BİNDE 18 ÜNİVERSİTE

Toplam bin 744 dünya üniversitesinin yer aldığı listede Türkiye bu yıl 36 üniversite ile temsil edildi. Geçtiğimiz yıl listeye 224’üncü sıradan girerek Türkiye’nin bu alandaki en iyi ikinci üniversitesi olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bu yıl 296’ncı sırada yer almasına rağmen listedeki birinci Türk üniversitesi oldu. İlk sırayı kaptıran ve 221’den 344’e gerileyen İstanbul Teknik Üniversitesi ise ikinciliği Boğaziçi Üniversitesi ile paylaştı. Bu üç üniveristeyi 408’den 431’nci sıraya gerileyen Yıldız Teknik ve 408’den 454’ncü sıraya gerileyen Koç Üniversitesi takip etti. Ankara Üniversitesi ise bu yıl 484’üncü sıraya yükselerek ilk 500’e girdi.

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İlk binde Türkiye’den 18 yükseköğretim kurumunun yer aldığı listede 500-1000 bandındaki üniversiteler, Hacettepe, Dokuz Eylül, Gazi, Erciyes, Bilkent, Sabancı, Sakarya, Selçuk, Özyeğin, Marmara, Çukurova ve Gebze Teknik olarak sıralandı.

KALKINMA HEDEFLERİ İNCELENİYOR

Qs Sürdürülebilirlik Sıralaması üniversitelerin “çevresel etki”, “sosyal etki” ve “yönetişim” alanlarındaki zorluklarla başa çıkma yeteneklerini ölçen göstergelere ve Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi doğrultusunda yürütülen araştırmaların etkilerini analiz eden bir metodolojiye dayanıyor.‘2025 Sürdürülebilirlik Sıralaması’ üç kategoride 52 göstergeyle ölçüldü. Listede 107 ülke temsil ediliyor ve bunların 20’si ilk 100’de yer alıyor. Qs’ten yapılan açıklamaya göre; bu yıl listede 351 yeni kurum sıralandı ve 461 kurum sıralamadaki yerini yükseltti.

DÜNYADA İLK 10

1. Toronto Üniversitesi, Kanada

2. ETH Zürich, İsviçre

=3 Lund Üniversitesi,İsveç

=3 Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, ABD

=5 University College London, İngiltere

=5 British Columbia Üniversitesi, Kanada

=7 Imperial College Londra, İngiltere

=7 Edinburgh Üniversitesi, İngiltere

=9 Manchester Üniversitesi, İngiltere

=9 Melbourne Üniversitesi, Avustralya

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TÜRKİYE’DE İLK 10

1. 296 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2. 344 İstanbul Teknik Üniversitesi

=2 344 Boğaziçi Üniversitesi

4. 431 Yıldız Teknik Üniversitesi

5. 454 Koç Üniversitesi

6. 484 Ankara Üniversitesi

7. 550 Hacettepe Üniversitesi

8. 572 Dokuz Eylül Üniversitesi

9. 602 Gazi Üniversitesi

10.677 Erciyes Üniversitesi