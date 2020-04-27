Türkiye'den 37 üniversite THE Etki Sıralaması listesinde

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), Etki Sıralaması (Impact Ranking) 2020 sonuçlarını açıkladı. Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini temel alan sıralamada, üniversitelerin toplumsal, çevre ve sosyal gelişme üzerindeki etkileri ölçüldü. Genel sıralamada 85 ülkeden 766 üniversiteye yer verildi. Listenin ilk sırasında Yeni Zelanda'nın Auckland Üniversitesi yer alırken, onu üç üniversiteyle Avustralya takip etti. Avustralya'daki Sydney Üniversitesi, Western Sydney Üniversitesi ve La Trobe Üniversitesi ilk dörtte yer aldı. Japonya 63 kurumla en çok temsil edilen ülke olurken, onu Rusya (47) ve Türkiye (37) takip etti.

ODTÜ İLK 10'A GİRDİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) kalkınma hedeflerinde yer alan 'temiz su ve sanitasyon' başlığında 9'uncu sırada yer alarak ilk 10'a giren üniversitelerden oldu. Türkiye'den listede yer alan 37 üniversite ise şöyle:

Aldullah Gül, Bahçeşehir, Hacettepe, Koç, ODTÜ, Özyeğin, Ankara, Boğaziçi, Erciyes, İstanbul Bilgi, Atatürk, Atılım, Çukurova, Ege, Gazi, Gaziantep, İstanbul Aydın, İstanbul Gelişim, İzmir Ekonomi, Kadir Has, Sabancı, Tokat Gaziosmanpaşa, Yeditepe, Anadolu, Beykent, Eskişehir Osmangazi, Haliç, İstanbul Medipol, İstanbul Teknik, İstinye, İzmir Teknoloji, Karabük, Marmara, Yakın Doğu, Ondokuz Mayıs, Sakarya, Türk Hava Kurumu üniversiteleri.

'BAŞARI TESADÜF DEĞİL'

Bu başarının kendileri için tesadüf olmadığını söyleyen Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu sıralamayla ilgili şunları söyledi:

"Bizim kurulduğumuzdan beri en temel vurgumuz hem Türkiye'de, hem de dünyada yükseköğretim camiasında yıllardır unutulan, üniversitelerin üçüncü misyonu dediğimiz topluma etkisi misyonuydu. Eğitim ve araştırmaların bir şekilde topluma dokunması gerektiğiydi. Bunun olması için birtakım altyapıların oluşturulması gerektiğini, üniversitelerin stratejik hedeflerinin buna göre belirlenmesi gerektiğini vurguladık. 2013'ten beri biz, yüzlerce yerli ve yabancı bilim insanı, STK temsilcisi ve akademisyen ile değişen dünyada eğitim sektörü nereye gidiyor, yükseköğretim nasıl şekillenecek, yeni nesil üniversiteler nasıl olacak bunu araştırdık. Karşımıza çıkan cevap toplumdan kopmuş ya da giderek uzaklaşan üniversite dünyasını tekrar toplumla buluşturmak gerektiğiydi. Yedi yıllık bir üniversitenin dünya sıralamasında ilk 200'de yer alması kolay bir şey değil. Öngörüler ve adım atılması bu başarıyı sağladı. Bu da bize özgüven sağladı, doğru yaptığımızı tescilledi."

ALINAN EN İYİ SONUÇ

Toplumsal su kullanımı alanında başvuru yapan 330 üniversite arasında 9’uncu olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök de şöyle konuştu:

"İlk defa 2018 yılı sonunda tanıtılan Times Higher Education University Impact Rankings, üniversitelerin sosyal ve ekonomik etkisini ölçmek üzere tasarlandı. Bu yeni sıralama, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin 2015'te, daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek kurma amacıyla belirlediği 17 sosyal gelişim hedefine (Social Development Goals-SDGs) yönelik olarak üniversitelerin sürdürdüğü faaliyetler üzerinden bir değerlendirme sunuyor. Geçtiğimiz yıl 11 olan hedef sayısı bu yıl 17’ye çıkarıldı. 'SDG6-Clean Water and Sanitation' alandaki kriterler ve ağırlıkları şöyle sıralanıyor: Yüzde 27 bu alanda yapılan araştırmalar; Yüzde 19 su kullanımı; Yüzde 23 su bakımı; Yüzde 12 tekrar kullanılan veya geri dönüşümlü olarak kullanılan suyun (toplam su kullanımına) oranı; Yüzde 19 toplumsal su kullanımı. SDG6-Clean Water and Sanitation alanında ODTÜ bu alanda başvuran 330 üniversite arasında 9'uncu sırada yer aldı. Bu Türk üniversiteleri arasında herhangi bir alanda bugüne kadar alınmış en iyi sonuçtur."

GENEL SIRALAMADA İLK 400'DE YER ALAN ÜNİVERSİTELER