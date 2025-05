Türkiye’deki en başarılı 7 öğretmenden biri... Duygu Hoca’nın ‘proje fabrikası’

Haberin Devamı

İnönü Anadolu Lisesi, İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan ve adrese dayalı yerleştirme ile öğrenci alan bir okul. Çoğunluğu kız olmak üzere binden fazla öğrencisi bulunuyor ve bu öğrencilerin birçoğu dezavantajlı bölgelerden geliyor. Yönetim ve öğretmen kadrosunda kadınların çoğunlukta olduğu okulun en önemli özelliği ise proje okul olmamasına rağmen adeta bir fabrika gibi proje üretmesi. Okulun proje derslerinin başındaki İngilizce öğretmeni Duygu Karagözlü, hayata geçirdikleri projelerin hepsine ulusal ve uluslararası kalite etiketi aldığı gibi İtalya, Romanya, Portekiz ve Türkiye’den ortaklar ile gerçekleştirdiği ‘Sociosciencetwinning’ projesi ile de Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından 2024 yılında Eğitim Seferberliği alanında birinci seçildi.

Selçuk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Karagözlü, 27 yıl öğretmenliğin ardından emekli olmaya düşündüğü sırada geçtiğimiz yıl İnönü Anadolu Lisesi ’ne atandı. Her zaman proje yapmaya hevesli olsa da İngilizce derslerinin yanı sıra öğrencilerle proje derslerinde de bir araya gelmeye başladı. Okul idaresi Duygu Karagözlü’ye bir de proje odası tahsis etti. O da öğrencilerle birlikte Avrupa’daki kültürel farklılıkları karşılaştıran Winter in Europe, okullarda öğrencilerin iyi halini odağına alan La Vita Lenta, bugünün çevre sorunlarının geleceğe etkisinin araştırıldığı From Today To The Future gibi birçok projeyi hayata geçirdi. Halen 10’a yakın uluslararası projesi yürütüyor. Bir de geçen sene öğrencileri için CERN gezisi düzenledi.

Duygu öğretmen tasarladığı ve ortağı olduğu tüm projeleri başından sonuna kadar başarıyla sürdürdüğü için Türkiye genelinde MEB’in eTwinning Ulusal Destek Servisi proje sisteminde 100 tam puanı olan 7 öğretmenden biri oldu. Bu sayede Ulusal Destek Servisi önderliğinde Filistin’de savaşın yıkıcı etkilerini yok eden ve barışın güzelliğine odaklanan “Unbreakable Bonds of Peace” projesinin de kurucularından oldu. Şimdi barışı sağlamanın yollarına odaklanıyor.

Mind Matters adını verdiği projesinde ise 19 ülkeden 37 okul ile çalışarak gençliğin sorunlarını çözmeye odaklanan Duygu Karagözlü çalışmalarını şöyle anlattı: “İmkânlarımız kapsamında çocuklarımıza fayda sağlayacak her projeye dahil olmaya, onlarla birlikte üretmeye ve planlamaya çok önem veriyoruz. Her projede farklı bir yapay zekâ aracı kullanıyoruz. Bu yıl çok projemiz var ama şu an en kapsamlılarından biri yürütücüsü olduğum Mind Matters’ı hayata geçirdik. Çok uluslu bir proje. Öğrenciler önce kendi ülkelerinin gençlik sorunlarını taradı. Mesela dijital bağımlılık ve zorbalık tüm bu ülkelerde ortak problemlerin başında geliyor. Sonra bunları gruplandırdık. Farklı ülkelerden oluşan öğrenci grupları oluşturduk. Her gruptan bu ortak konulardan birini çalışmasını istedik. Şimdi öğrenciler global çözüm önerileri oluşturuyorlar. Anketler yapıyorlar. Bu kısım sona erdiğinde bu sorunlar ve çözüm önerileri üzerinden makaleler yazıp yetkili mercilere sunacağız. Proje üretmeyi ve öğrencilerimize faydalı olmayı çok seviyoruz. Okulumuzda her an bir proje çalışması oluyor ve olmaya da devam edecek.”

eTWINNING NEDİR

Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen eTwinning, okullar arasında dijital ortamda işbirliğini teşvik etmeyi amaçlayan bir eğitim platformu. Öğretmenlerin farklı ülkelerden meslektaşlarıyla ortak projeler yürütmesini, deneyim paylaşımında bulunmasını ve kültürlerarası etkileşim kurmasını sağlıyor. 2005 yılından bu yana yürütülen program, Türkiye’de YEĞİTEK koordinasyonunda uygulanıyor. Bugün 40’tan fazla ülkede binlerce öğretmen ve okul, eTwinning çatısı altında proje ve pedagojik paylaşımlar gerçekleştiriyor.