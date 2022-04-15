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Ülkemizin yapısı ve bulunduğu coğrafya tarım için çok elverişlidir. Bu elverişli yapıdan dolayı ülkemiz için tarımın önemli bir unsur olduğu dikkat çekmektedir. Her bölgede farklı ürünler bulmak mümkündür. Hem iç piyasa hem de dış piyasa için birçok tarım ürünü yetiştirildiği görülmektedir.

Türkiye'de Yetiştirilen Tarım Ürünleri Nelerdir ve Yetiştirildikleri Yerler Nerelerdir?

Türkiye'de yer alan coğrafyada birçok ürünü yetiştirme şansı yüksektir. Bu durum bölgelere göre değişiklik göstermiştir. Özellikle bazı ürünler geniş alanlarda yetiştirilmesi ile ön plana çıkmayı başarmaktadır.

Buğday: Buğday, ülkemiz için oldukça önemli olan bir üründür. Zaten tahıl üretiminde buğday ilk sırada gelmektedir. Ülkemizde üretilen buğdayın önemli bir kısmı İç Anadolu'da yer almaktadır. Bu konuda Konya ve Ankara oldukça önemli şehirlerdir. Ayrıca Şanlıurfa'da buğday üretiminde önemli bir seviyede yer alır.

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Mısır: Mısır üretimi için bölgenin nemli ve ılıman olması çok önemlidir. Bundan dolayı Karadeniz ve Akdeniz önemli mısır üretim bölgeleridir. Samsun, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş bu konuda oldukça önemli şehirlerdir. Ayrıca Mardin ve Şanlıurfa gibi illerde de mısır üretimi görülür.

Nohut: Ülkemizde sevilen tarım ürünlerinden biriside nohuttur. Nohut yetiştiriciliği İç Anadolu başta olmak üzere Karadeniz ve Ege bölgelerinde sıkça yapılır.

Zeytin: Hem sofralık hem de yağlık olarak üretilen zeytinin birçok yerde yetiştirildiği görülür. Bu konuda Ege, Marmara ve Akdeniz bölgeleri önemli üretimler yapmaktadırlar. Antalya, Mersin, İzmir ve daha birçok şehirde zeytin işi yapılmaktadır.

Yeşil Mercimek: Çok sevilen bu baklagil çeşidini en çok İç Anadolu'da görmek mümkündür.

Pirinç: Pirinç yetiştiriciliği konusunda Marmara bölgesi büyük bir öneme sahiptir. Özellikle Edirne'de ciddi derecede pirinç üretimi bulunmaktadır. Marmara bölgesinden sonra Karadeniz bölgesinde de pirinç üretimi yapılır. Ayrıca Samsun ve Çorum gibi şehirlerde de pirinç üretimi yapıldığı görülmektedir. Bunun yanında Kastamonu'da yetiştirilen pirinçte çok ilgi görmektedir.

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Tütün: Bu tarım ürünü Karadeniz, Marmara, Ege, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi birçok bölgede yetiştirilmektedir. Tütün; Samsun, Amasya, Bursa, Muş, Bitlis ve daha birçok şehirde önemli bir tarım ürünüdür.

Patates: Ülkede en çok patates üretimi İç Anadolu bölgesinde yapılmaktadır. Özellikle Niğde ve Nevşehir'in bu konuda önemli şehirler olduğu bilinir.