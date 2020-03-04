Türkiye’de Suriyeli çocukların okullaşma oranı yüzde 63 oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Yusuf Büyük'ten alınan bilgilere göre, Türkiye'de bulunan 5-17 yaş aralığındaki Suriyeli öğrenci sayısı her yıl artış gösteriyor. Bu kapsamda, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye'de eğitim çağında olan Suriyeli nüfusu, geçen yıla göre 34 bin 636 öğrenci artışıyla 1 milyon 82 bin 172'ye ulaştı. Türkiye'de 2014-2015 yılında 230 bin Suriyeli öğrencinin okullaşması sağlanırken, çeşitli kuruluşların yoğun gayretleriyle MEB tarafından, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye'deki eğitim çağındaki 348 bin 103'ü erkek, 336 bin 816'sı kız öğrenci olmak üzere Suriyeli öğrencilerden 684 bin 919'u eğitime alındı.

27 BİN ÖĞRENCİ YÜKSEKÖĞRETİMDE

Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin okulöncesinde okullaşma oranı yüzde 30.77, ilkokulda yüzde 90, ortaokulda yüzde 70.13, lisede yüzde 32.55 ve okul çağındaki nüfusun toplam okullaşma oranı da yüzde 63.29 oldu. Okulöncesi düzeyde 34 bin 718, ilkokul düzeyinde 339 bin 541, ortaokul düzeyinde 223 bin 182, lise düzeyinde de 87 bin 478 Suriyeli öğrenci eğitim alırken, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 27 bin 34 Suriyeli öğrencinin de yükseköğretimde kaydı bulunuyor.