Türkiye’de kadınların eğitim haritası... Eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılım artıyor

Haberin Devamı

TÜİK tarafından yayınlanan ‘İstatistiklerle Kadın, 2024’ çalışmasında, kadınların istihdam oranları, kazanç durumları, iş yerindeki statüleri, evlenme ve boşanma istatistikleri ve dijital araçları kullanma oranlarına yer verildi. Kadınların eğitim durumlarının da ortaya koyulduğu çalışmada, ‘Yükseköğretim İstatistikleri’ ile ‘Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı’ndaki bilgilerden yararlanıldı. Ayrıca buna göre kadınların eğitim seviyesinin yükseldikçe iş gücüne katılımlarının da arttığı belirlendi.

KADIN PROFESÖR ORANI ARTTI

Yükseköğretimde görevli profesörler içerisindeki kadın profesör oranı 2010-2011 öğretim yılında yüzde 27,6 iken 2023-2024 öğretim yılında yüzde 34,6 olarak belirlendi. Yükseköğretimde görevli doçentler içerisindeki kadın doçent oranı ise 2010-2011 öğretim yılında yüzde 32,2 iken 2023-2024 öğretim yılında yüzde 42,1 olarak kayıtlara geçti.

Haberin Devamı

İŞ HAYATINDA EN ÇOK ÜNİVERSİTE MEZUNLARI VAR

Okuryazar olmayan kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 13,8, lise altı eğitimli kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 26,8, lise mezunu kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 37,4, mesleki veya teknik lise mezunu kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 45 iken yükseköğretim mezunu kadınların iş gücüne katılma oranı yüzde 68,9 oldu. İş gücüne katılma oranı eğitim durumuna göre incelendiğinde, kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne daha fazla katıldıkları görüldü.

EĞİTİM SÜRESİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre ise, en az bir eğitim düzeyini tamamlayanların toplam nüfus içindeki oranının 2008-2023 yıllarında arttığı görüldü. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, 2008’de en az bir eğitim düzeyini tamamlayan 25 ve üzeri yaştaki kadınların oranı yüzde 67,5, erkeklerin oranı yüzde 82,8 iken, 2023’te kadınlarda yüzde 87,8, erkeklerde yüzde 96,8 oldu. Ayrıca buna göre, 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresinin yıllara göre arttığı görüldü. Türkiye’de 25 yaş ve üzeri nüfusun ortalama eğitim süresi 2011’de kadınlarda 6,4 yıl, erkeklerde 8,3 yıl olurken, bu rakam 2023’te ülke genelinde 9,3 yıl, kadınlarda 8,6 yıl, erkeklerde 10,1 yıl oldu.

Haberin Devamı

ANNENİN EĞİTİM DÜZEYİ ÇOCUĞU ETKİLİYOR

Yüksekokul ve fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunu olan 25 ve üzeri yaştaki nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2008’de yüzde 9,1 iken 2023’te yüzde 24,4 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, 2008’de yükseköğretim mezunu olan bu yaş grubundaki kadınların oranı yüzde 7,1, erkeklerin oranı yüzde 11,2 iken bu oran 2023’te kadınlarda yüzde 22,7, erkeklerde ise yüzde 26,2 seviyesine yükseldi. Ayrıca çalışmaya göre, ebeveynin eğitim seviyesi yükseldikçe çocukların da eğitim düzeyinin yükseldiği görüldü. 2023’te annesi yükseköğretim mezunu olanların yüzde 84,6’sının da yükseköğretim mezunu olduğu tespit edildi.