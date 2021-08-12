Türkiye'de Kaç İlçe Var? Türkiye'deki İlçelerin Sayısı..

Belediyeler şehrin merkezi olarak ilçeleri açısından seçim üzerinden görevlerine başlamaktadır. Bu nedenle ülkemizde tüm şehirlerde ilçe bazında belediyeler yer almaktadır. Bu belediyeler aynı zamanda kasaba ve köy üzerinden de görevlerini gerçekleştirmektedirler.

Türkiye'de Kaç İlçe Var?

Ülkemizde 81 tane il bulunmaktadır. Ülkemizdeki bulunan her bir ilin pek çok ilçesi bulunmaktadır. Özellikle İstanbul ilinde yer alan ilçe sayısı diğer şehirlere göre daha fazla olmaktadır. Buna göre ülkemizin farklı şehirlerinde değişik sayılarda ilçeler bulunur.

Büyükşehir ilçe belediye sayısı şu anda 519 olarak belirlenmiştir. Bu sayım her sene yapılmaktadır. Bazı zamanlarda ise sayı değişkenlik gösterebilmektedir.

Türkiye'deki İlçelerin Sayısı

Ülkemizdeki bazı ilçeler il statüsü alırken mahalleler ilçe veya farklı unvanlar alabilmektedir. Bu durum il bazında ilçe ile beraber belediye sayılarını değiştirmektedir. 2021 verilerine bakıldığında ise Türkiye'de toplamda 519 ilçe olduğu belirtilmektedir.