Türkiye’de ilk... Üniversiteden ‘ekspertiz raporu’

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin (KSÜ) Avşar Kampüsü’nde bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda araçlara ekspertiz raporu veren bir atölye kuruldu. Türk Standartlar Enstitüsü (TSE)’den uygunluk raporu alan atölyede araçlara 240 nokta kontrolü yapılabiliyor. KSÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Celal Kurşun, atölyede 3 öğretim görevlisinin yanı sıra üniversite personeli olarak görev yapan 3 kişilik bir teknik ekibin de görev aldığını dile getirerek şöyle konuştu:

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Atölyede görevli olanlar arasında ben de varım. Babam bir kaporta boya ustasıydı. Çocukluk ve gençlik yıllarımda fırsat buldukça onunla birlikteydim. Sonraki yıllarda rotamı akademiye çevirmiş olsam da baba mesleği geldi beni buldu. Bu programda toplam 228 öğrencimiz var. Oto ekspertiz raporunu verdiğimiz atölye aynı zamanda bir eğitim uygulama alanı. Öğrencilerimiz burada teoride öğrendiklerini uygulama fırsatı buluyor.

İŞ YERİ GİBİ ÇALIŞIYOR

Bu çalışmayla sanayi ile üniversiteyi birleştirmiş olduk. Öğrenciler sahaya çıkmadan bir nevi staj yapmış oluyor. Ancak ekspertiz raporu hazırlanırken öğrenciler uygulamadan ziyade gözlem yapma fırsatı buluyor. Onlar bu alandaki çalışmalarını daha çok hocalarının nezaretinde gerçekleştiriyor.

4 FARKLI HİZMET PAKETİ VAR

Raporu verirken aracı tam 240 noktada inceliyoruz. Yani kaportasından şasesine, motorun içinden bağlantı noktalarına kadar tüm detaylarını ele alarak kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Öğrenciler de bu atölyede bir yandan eğitim alırken bir yandan da aracın birçok noktasını görme ve inceleme fırsatı buluyor. Ekspertiz raporu için, full, standart, motor mekanik ve kaporta boya şeklinde dört farklı paketimiz var; Bize gelen vatandaşımız eğer full paketi seçerek detaylı analiz yapmamızı isterse aracın bakılmayan bir yerini bırakmıyoruz. Yani aracın baktığımız kısımları, seçilen paketlere göre değişiklik gösteriyor.”

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Ekspertiz raporu için piyasaya göre daha uygun ücretler talep ettiklerini, kapasitelerinin ise sınırlı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Kurşun, şöyle devam etti:

“Elbette bir devlet kurumu olduğumuz için atölyemizde ekspertiz için belirlediğimiz rakamlar biraz daha düşük. Mesele piyasada 4 bin 850 lira olan kaporta boya ekspertiz raporu bizde 3 bin 500 lira. Yine piyasada ortalama 7 bin 500 lira olan full paket üniversitemizde 6 bin 500 lira. Ayrıca önümüzdeki 6 ay boyunca emniyet mensuplarına, sağlık çalışanlarına, gazilere ve şehit yakınlarına yüzde 20 indirim uygulayacağız. Üniversite personeline ise yüzde 25 indirim var.

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Ekspertiz raporunda güven en önemli unsurlardan biri. Üniversitemizde de tüm işlemler resmi belgelerle yürütülüyor. Bu da bizi öne çıkaran etkenlerden biri oluyor. Ekspertiz raporu hizmetinden aldığımız ücretler hem üniversitemizin hem de meslek yüksekokulumuzun döner sermayesine katkıda bulunuyor. Atölyemize günde ortalama 4-5 araç geliyor ancak günde 10 araca ekspertiz raporu verebilecek kapasiteye sahibiz. Hafta içleri saat 08.00 ile 17.00 arasında hizmet veriyoruz. Fakat gerektiğinde mesaiye de kalabiliyoruz.

DİPLOMAMIZ YURTDIŞINDA DA GEÇERLİ

Diğer yandan Türkiye’de üniversiteler arasında tam akreditasyon alabilen tek program bizimki oldu. Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK) tarafından verilen bu akreditasyonla program diplomalarımız yurt dışında da geçerlilik kazandı. Bu akreditasyonu almak gerçekten çok zor. Bunun için sadece programın değil, üniversitenin yeterlilik düzeyi de oldukça önemli. Yani okulun kütüphanesinden tutun, sosyal yaşam alanlarına kadar hatta yapılan sınavlardaki ölçme değerlendirme sistemine dahi bakılıyor. Bu süreç boyunca MEDEK, 75 farklı parametreye göre gerekli değerlendirmeleri yapıyor.”

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AVRUPA STANDARTLARINDA EĞİTİM ALIYORUZ

Süleyman Efe Topal, 1’inci sınıf: Burada Avrupa standartlarında eğitim alıyoruz. Aldığım eğitim ve katıldığım uygulamalar sebebiyle de ileride bu işi başarılı bir şekilde yapabileceğime inanıyorum.

Ömer Faruk Dağ, 1’inci sınıf: Ekspertiz raporu uygulaması sayesinde birçok farklı modeldeki aracı görme ve üzerinde çalışma imkanı buluyoruz. Bu da daha donanımlı bir şekilde yetişmemize yardımcı oluyor.

KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM

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Arabalara erken yaşlardan beri ilgim vardı bu nedenle bölümü seçtim. Bölümde kayıtlı 11 kız öğrenci var ama benimle beraber sadece 1 öğrenci daha devam ediyor. İlerleyen süreçte de mesleğimi yapmak istiyorum.

Mustafa Tıraş, 2’nci sınıf: Programımız hem tam akredite oldu hem de atölyemizde ekspertiz raporu veriliyor. Tüm bu gelişmelerin gerçekleşmesinin nedeni ise uygulamalı eğitim gördüğümüz atölyenin oldukça kapsamlı olması. Bu nedenle kendimi çok şanslı hissediyorum.