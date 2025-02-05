Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Programların ikinci fazı tamamlandı

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Ankara Kızılcahamam’da düzenlenen programda konuşan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin insanın bütün yönleriyle gelişimini esas aldığını söyledi. Bakan Tekin şöyle konuştu: “Programlarımızda bilgi, beceri, eğilim ve değerler; yetenek, ilgi, ihtiyaç ve bireysel farklılıklar da önemli bir yer tutuyor. Programların teknik açıdan gerektiğinde yenilenen, güncellenen, sadeleşen bir esnekliğe sahip olması ve aynı zamanda millî, manevi ve insani değerlerimiz istikametinde hayata geçirilmesi de en önemli amaçlarımız arasında.

DÜNYAYLA ENTEGRE EĞİTİM SİSTEMİ

Bütün uluslararası toplantılarda diyorlar ki ‘Siz niye programlarınızı revize etmiyorsunuz? Bizim o tarihte dediğimiz şey şu: ‘Türkiye’deki eğitim öğretim sistemini bu sıkıntıdan kurtarmamız lazım.’ Bir kere dedik ki dershaneler ve dershanelerin okullar üzerindeki, öğretmenlerimiz üzerindeki vesayetini ortadan kaldırmak için bir sürecin içerisine girmemiz lazım. Çocuklarımız Bakanlık bünyesindeki öğretmenlerin sistemin kendilerine verdikleriyle rahatlıkla kademeler arası geçişte başarılı bir sonuç elde edebilirler. Dünyaya entegre iyi yetişmiş bireyler olabilirler diye düşündük ve hepinizin bildiği 2014 yılında dershanelerle ilgili o yasal düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Onu yaptıktan sonra bugün burada bulunmamızı gerektiren hususun başlangıç noktasında neler yapabiliriz diye tartışmaya başladık. Dedik ki ‘Artık dünyayla entegre, dünyanın eğitim öğretim noktasında geldiği felsefe itibarıyla, mantık itibarıyla geldiği noktayı biz de kendi eğitim öğretim sistemimizde hayata geçirebiliriz.’ Onun üzerine bir program değişikliği gündeme getirdik. Dedik ki kendi ülkemizden bize has bir model üretecek bir ekip oluşturmalıyız. Biraz önce söylediğim çerçevede uluslararası anlamda muadilleriyle yarışabilecek o altyapıyı alıp üzerine kendi ülkemizle ilgili birikimi inşa edecek bir program geliştirme ekibi oluşturabilir miyiz? Onu da oluşturduk çok şükür.”

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ÇALIŞTAY AŞAMASI TAMAMLANDI

Uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları oluşturulurken Bakanlık birimleri, akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katıldığı çok sayıda çalıştay ve toplantı düzenlendi. Kademeli olarak uygulamaya geçen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin program geliştirme çalışmalarının birinci fazında Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilimler alan becerilerinin öncelendiği derslerin öğretim programları tamamlanmıştı.

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BAKANIN ONAYINA SUNULACAK

Yaz döneminden itibaren ise Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Din Öğretimi Genel Müdürlüklerine bağlı okulların haftalık ders çizelgelerindeki diğer derslere ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan müzik ilkokulu-ortaokulu ile spor ortaokullarına yönelik çalışmalara başlandı. Bu kapsamda sanat, spor, tasarım, bilişim, yabancı dil alan becerileri hazırlandı ve bu becerileri esas alan derslerin öğretim programı geliştirme çalışmaları için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladığından beri üç çalıştay düzenlendi. Yeni programlar, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinin ardından Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sunulacak. Bakan Tekin’in onayının ardından yeni derslerin öğretim programları gelecek yıldan itibaren okutulmaya başlanacak.

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Ayrıca, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde özel program uygulayan fen liselerindeki havacılık ve uzay ile bilişim teknolojileri ve yazılım temalarına ait derslerin öğretim programları geliştirme çalışmaları da yürütülüyor. Program geliştirme çalışmaları için gerçekleştirilen çalıştaylara üç yüze yakın akademisyen ve bine yakın öğretmen katkı sağladı.