Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının ikinci fazı tamamlandı

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Tekin, sanat, spor, tasarım, bilişim ve yabancı dil alan becerilerine yönelik Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının ikinci fazının ele alındığı "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Geliştirme Çalıştayı"na katıldı.

Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen çalıştayda konuşan Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin insanın bütün yönleriyle gelişimini esas aldığını belirten Bakan Tekin, "Programlarımızda bilgi, beceri, eğilim ve değerler, yetenek, ilgi, ihtiyaç ve bireysel farklılıklar da önemli bir yer tutmaktadır. Programların teknik açıdan gerektiğinde yenilenen, güncellenen, sadeleşen bir esnekliğe sahip olması ve aynı zamanda milli, manevi ve insani değerlerimiz istikametinde hayata geçirilmesi de en önemli amaçlarımız arasındadır." ifadesini kullandı.

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Öğretim programlarının güncellenmesinin uluslararası alandaki önemine işaret eden Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Bütün uluslararası toplantılarda diyorlar ki 'Siz niye programlarınızı revize etmiyorsunuz? Niye hala 1970-1980'li yılların mantığıyla okullarınızda ders vermeye devam ediyorsunuz? Sizin akademisyeniniz mi yok? Program geliştirme uzmanınız mı yok? Dünyayı takip eden adamlarınız mı yok? Niye sizin programlarınız hala demode?' Birileri kendi siyasi ve ideolojik dünya tahayyüllerine uygun bir nesil yetiştirmek için çocukları, gençleri kendi güdümlerine almak için eğitim öğretim sistemimizi hem baskılıyorlar hem de modern dünyayla entegre bir sistem kurulmasını engelliyor. Bizim o tarihte dediğimiz şey şu, 'Türkiye'deki eğitim öğretim sistemini bu sıkıntıdan kurtarmamız lazım.' Bir kere dedik ki dershaneler ve dershanelerin okullar, öğretmenlerimiz üzerindeki vesayetini ortadan kaldırmak için bir sürecin içine girmemiz lazım. Çocuklarımız, Bakanlık bünyesindeki öğretmenlerin, sistemin kendilerine verdikleriyle rahatlıkla kademeler arası geçişte başarılı bir sonuç elde edebilirler. Dünyaya entegre, iyi yetişmiş bireyler olabilirler diye düşündük ve hepinizin bildiği 2014 yılında dershanelerle ilgili o yasal düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk.

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Onu yaptıktan sonra dedik ki 'Artık eğitim öğretim sistemimizi üzerinde vesayet uygulayan bu yapıdan kurtardığımıza göre dünyayla entegre, dünyanın eğitim öğretim noktasında geldiği felsefe itibarıyla, mantık itibarıyla geldiği noktayı biz de kendi eğitim öğretim sistemimizde hayata geçirebiliriz.' Onun üzerine bir program değişikliği gündeme getirdik. Dedik ki kendi ülkemizden bize has bir model üretecek bir ekip oluşturmalıyız. Biraz önce söylediğim çerçevede uluslararası anlamda muadilleriyle yarışabilecek o altyapıyı alıp üzerine kendi ülkemizle ilgili birikimi inşa edecek bir program geliştirme ekibi oluşturabilir miyiz? Onu da oluşturduk çok şükür."

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TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ'NİN ÇALIŞTAY AŞAMASI TAMAMLANDI

Öte yandan, uzun süreli bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programları oluşturulurken Bakanlık birimleri, akademisyen, öğretmen ve diğer eğitim paydaşlarının katıldığı çok sayıda çalıştay ve toplantı düzenlendi.

Kademeli olarak uygulamaya geçen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin program geliştirme çalışmalarının birinci fazında Türkçe, matematik, fen ve sosyal bilimler alan becerilerinin öncelendiği derslerin öğretim programları tamamlandı.

Yaz döneminden itibaren ise Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Din Öğretimi Genel Müdürlüklerine bağlı okulların haftalık ders çizelgelerindeki diğer derslere ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde açılan müzik ilkokulu-ortaokulu ile spor ortaokullarına yönelik çalışmalara başlandı.

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Bu kapsamda sanat, spor, tasarım, bilişim, yabancı dil alan becerileri hazırlandı ve bu becerileri esas alan derslerin öğretim programı geliştirme çalışmaları için 2024-2025 eğitim öğretim yılı başladığından beri 3 çalıştay düzenlendi.

Ankara Kızılcahamam'da bugün gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Geliştirme Çalıştayı ile program geliştirme çalışmalarının ikinci fazı da tamamlanmış oldu.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında sanat, spor, tasarım, bilişim ve yabancı dil öğretim programları, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onay sürecinin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sunulacak.

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Bakan Tekin'in onayının ardından yeni derslerin öğretim programları gelecek yıldan itibaren okutulmaya başlanacak.