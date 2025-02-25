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Özvar, YÖK'te düzenlenen, "Türkiye Üniversite Deneyim Araştırması" anketinin sonuçlarına ilişkin programa katıldı.

Burada konuşan Özvar, öğrencilerin değişen beklentilerine yanıt verecek yenilikçi yaklaşımlar sunan ve üniversitelerin geleceğe yönelik stratejik vizyonunu destekleyen bir yapı oluşturmanın zorunlu olduğunu ifade etti.

Dijital araç ve platformların çeşitlenmesi, bilgiye erişim olanaklarının genişlemesi ve yapay zeka gibi teknolojilerin sağladığı fırsatların, eğitim programları ve öğretim yöntemlerinin yeniden tasarlanmasını gerektirdiğini dile getiren Özvar, bu dönüşümün, öğrenci ve akademisyen arasındaki etkileşim modellerini dönüştürerek öğrenme süreçlerini daha erişilebilir, interaktif ve katılımcı bir yapıya taşıdığını, eğitimde yeni çağın kapılarını araladığını söyledi.

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YÖK olarak, bu dönüşümün öncüsü olma vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Özvar, "Yenilikçi yaklaşımları destekleyen bir anlayışla, eğitimde mükemmellik, araştırmada yenilik ve uluslararasılaşma hedeflerini temel alıyoruz. Bu kapsamda TÜDA, Yükseköğretim Kurulu tarafından ilk kez 2024'te geliştirilen vizyoner bir araştırma olarak kamuoyu ve kurumlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyduğumuz bir girişimdir" diye konuştu.

TÜDA'nın yükseköğretim sisteminin mevcut durumu ve kapasitesini veriye dayalı, kapsamlı bir perspektifle analiz ettiğini ve geleceğe yönelik iyileştirme alanlarını da belirlemeye olanak tanıdığını belirten Özvar, bu yaklaşımın hem bireylerin eğitim gereksinimlerine cevap vermek hem de üniversitelerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejik adımlar atmasını sağlamak için önemli bir altyapı sağladığını kaydetti.

‘BULGULAR, BİLİMSEL ÇIKTILARIN ÖNCELİKLİ ÖNEM TAŞIYAN ALANLARA YÖNELİK ŞEKİLLENDİRİLMESİNE REHBERLİK ETMEKTE’

Özvar, TÜDA tarafından elde edilen kapsamlı verilerin, üniversitelerin akademik kapasitesini artıracak öngörüler ve politika önerileri sunduğunu bildirdi. Türkiye'nin, küresel ölçekte etki oluşturma potansiyeline sahip bir ülke olduğuna işaret eden Özvar, şu ifadeleri kullandı:

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"TÜDA, bu potansiyelin hayata geçirilmesinde çıkış noktalarından biri olarak, yükseköğretim kurumlarımızın araştırma kapasitelerini değerlendirmekte ve güçlendirmektedir. Araştırmanın bulguları, yeni teknolojiler ve stratejik yenilikler için çerçeve oluştururken, bilimsel çıktıların öncelikli önem taşıyan alanlara yönelik olarak şekillendirilmesine rehberlik etmektedir. Yükseköğretim sistemimizin uluslararasılaşma stratejisi, sadece öğrenci ve akademisyen hareketliliğini artırmayı değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel düzeyde akademik işbirliği potansiyelini de güçlendirmeyi hedeflemektedir."

TÜDA'nın üniversitelerin uluslararası düzeydeki rekabet gücünü artıracak stratejik bilgiler sunduğunu anlatan Özvar, "TÜDA'nın elde ettiği somut veriler, öğrenci deneyimlerini çok yönlü bir biçimde değerlendirme fırsatı sunarak, üniversitelerin istihdam ve bireysel eğitim hedeflerini uyumlu hale getirecek politikaları çok daha etkin şekilde belirlemelerine rehberlik etmektedir. Yaşam boyu öğrenme anlayışı, bireylerin değişen şartlara uyum sağlayabilmesi ve kariyerlerinde sürekliliğini koruyabilmesi için kritik bir yaklaşım olarak benimsenmektedir." dedi.

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ÖĞRENCİLERE 15 TEMATİK ALANDA 360 SORU SORULDU

YÖK Başkanı Özvar, TÜDA'nın, 10 Haziran-21 Ekim 2024'te Türkiye genelinde 205 üniversiteden 264 bin 344 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildiğini, öğrencilerin üniversite deneyimlerini etkileyen faktörleri kapsamlı şekilde değerlendiren çevrim içi anket aracılığıyla yürütüldüğünü bildirdi.

Katılım açısından bakıldığında bunun, bugüne kadar Türkiye'de yükseköğretime dair yapılan geniş kapsamlı bir anket olduğunu dile getiren Özvar, ankette eğitimin niteliği, akademik personel, idari personel, araştırma ve projeler, dijitalleşme ve yapay zeka, uluslararasılaşma, sağlık, yaşam memnuniyeti, sosyal ve kültürel faaliyetler, erişim, katılım ve kapsayıcılık, kütüphane ve elektronik kaynaklar, kampüs imkanları, kariyer hedefleri, gelecek beklentileri ve alışkanlıklar olmak üzere 15 tematik alanda 360 soru bulunduğunu söyledi.

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Ankette açık uçlu bir sorunun da yer aldığını belirten Özvar, bu soruyla, öğrencilerin kendi yorumlarını, önerilerini ve eleştirilerini ifade etmelerine imkan tanındığını, böylece öğrencilerin bireysel görüşlerinin analizlere daha derin bir boyut kazandırdığını vurguladı.

‘HEDEFİMİZ, ÜNİVERSİTELERİMİZİN STANDARTLARINI VE NİTELİĞİNİ YUKARI ÇIKARMAK’

Prof. Dr. Özvar, ankette toplanan verilerin anonimleştirilerek veri gizliliğinin sağlandığını bildirdi. Araştırmanın yönteminin oldukça şeffaf olduğuna işaret eden Özvar, şöyle konuştu: "TÜDA'yı yapmamızın aslında temel sebebi, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarımızın kalitesini artırmak, eğitim öğretim standartlarını daha yukarıya çıkarmak maksadıyla öğrenci memnuniyetini esas alan, onun beklentilerini hesaba katan bir anlayıştır. Bu anlayışı hayata geçirmek maksadıyla bu anketin yapıldığını sizlerle paylaşmak isterim. Bizim en temel hedefimiz, sürekli iyileştirmeler yapılmak suretiyle üniversitelerimizin eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve sosyal hizmet standartlarını ve niteliğini yukarı çıkarmaktır."

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Özvar, anketin bir yıl sonra tekrar uygulanacağını, sonuçlarının üniversitenin rektörleriyle paylaşılacağını belirtti.

Üniversitede kaliteye dayalı yönetim anlayışını, bütünüyle veriye dayandırmak suretiyle üniversitenin paydaşlarının beklentilerini ve değerlendirmelerini esas alarak gerçekleştirme yoluna gittiklerini anlatan Özvar, şunları kaydetti:

"Bu anket, Türkiye'de üniversitelerin, eğitim öğretim, bilimsel araştırma, akademik hizmetler, sosyal hizmetler gibi vermiş olduğu her türlü hizmetin kalite standartlarını artırmak amacıyla öğrencilerimizin beklentilerini ve memnuniyet düzeylerini ölçmeye yönelik hazırlanmıştır. Bizim asıl hedefimiz, üniversitelerimizin güçlü olduğu tarafların muhafazası, iyileştirmeye açık yönlerinin ise geliştirilmesidir, anket bu amaçla yapılmıştır."

Özvar, konuşmasının ardından öğrencilerin cevaplarından elde edilen bazı anket sonuçlarını da paylaştı.