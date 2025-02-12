Türkiye Tenis Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği protokolü imzaladı

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Federasyonun açıklamasına göre, bakanlıkta düzenlenen imza törenine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Milli Eğitim Bakanlığı Ar-Ge ve Projeler Daire Başkanı Ozan Özkaya ve Türkiye Tenis Federasyonu Genel Sekreteri Volkan Akgül katıldı.

Protokol kapsamında "Herkes için tenis" vizyonuyla tenisin erişilebilirliğini artırmak adına ilkokul ve ortaokullarda faaliyetler gerçekleştirilmesi planlanıyor.