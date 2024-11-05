Türkiye-Mısır Üniversitesi kuruluyor

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Mısır Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Mohamed Ayman Ashour ile Kahire’de bir araya geldi.Görüşmede, 4 Eylül 2024’te Ankara’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi huzurunda imzalanan Türkiye ile Mısır arasında yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptının detayları görüşüldü.

ORTAK ARAŞTIRMA PROJELERİ

Özvar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda İstanbul’da ve Kahire’de Türkiye ve Mısır üniversiteleri rektörlerinin bir araya gelecekleri “Türkiye-Mısır Üniversiteleri Forumu” düzenleyeceklerini de açıkladı. İki ülke akademisyenleri, ortak çalışma kültürünü ve akademik bağları güçlendirmek amacıyla ortak araştırma projeleri hazırlayacak. Teknoloji alanında yükseköğretim kurumlarının iş birliği yapabilmesi ve bu alanda tecrübe paylaşımı için gerekli koordinasyon sağlanacak. Bu kapsamda özellikle yapay zeka, bilişim ve sağlık eğitimi konularında iş birliği yapılması ve karşılıklı tecrübe paylaşımının yol haritasını belirlendi.

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ÇALIŞMA KOMİTESİ PLANLANIYOR

Ashour ile görüşmelerinde ayrıca yükseköğretim alanında yapılacak bütün iş birliklerinin planlama vekoordinasyonu için Türkiye ve Mısır taraflarından yetkili kişilerle oluşturulacak bir çalışma komitesi kurulmasını da planladıklarını bildiren Özvar, “Ziyaretimizin, Türkiye ile Mısır arasında yükseköğretim alanında yeni ve verimli bir dönemin başlamasına vesile olacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.