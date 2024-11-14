Türkiye - Kongo Cumhuriyeti arasında eğitim iş birliği

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Türkiye ile Kongo Cumhuriyeti arasında başta mesleki eğitim olmak üzere pek çok eğitim alanını kapsayan ‘Türkiye-Kongo Cumhuriyeti Arasında Eğitim İş Birliği Anlaşması’ MEB Öğretmenler Odası Toplantı Salonu’nda imzalandı. İki ülke arasında atılacak adımların diğer adımları hem besleyeceğini hem de kalıcı olmalarını sağlayacağını aktaran Tekin şöyle konuştu:

İLİŞKİLERİN DEVAMLILIĞINI İSTİYORUZ

“Eğitim sektöründeki ilişkiler hem diğer bakanlıklara ve diğer ilişki alanlarına bir destek hizmeti sunacak hem de kalıcılığının teminatı olacak. Biz de zaten bu ilişkilerin sağlıklı zemine oturması ve devamlılığının sağlanmasını istiyoruz. Türkiye’de yaklaşık 18 milyon öğrenci, 1 milyon 250 bin öğretmen ve 100 bine yakın okul düzeyinde kurum var. Bu eğitim yapılarının inşasında gerek teknolojik altyapıyla donatılmasında gerekse de eğitim içerikleri konusunda önemli adımların atıldı. Başta mesleki ve teknik eğitim olmak üzere birçok eğitim alanında da çok farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte adımlar attık.

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MESLEKİ EĞİTİME İSTEKSİZLİK TEMEL SORUN

Bilhassa eğitimde teknolojik altyapının kullanılması konusunda biraz önce bahsettiğim okullarımızın tamamı bu teknolojik altyapıya erişmiş durumda. En ücra köşemizdeki okullarımız bile Bakanlık merkezinde kurduğumuz dünyanın en büyük eğitim bilişim platformlarından bir tanesine istedikleri an erişip öğrencilerle paylaşabilecek ders içeriklerine ulaşabiliyor. Aynı şekilde teknolojik altyapının geliştirilmesi kapsamında bunun eğitim öğretim ayağını da yani bununla ilgili ders içerikleri ve programlar konusunda da ciddi mesafe kat ettik. İçinde yaşadığımız dönemin en temel sorunlarından biri dünyada mesleki eğitim konusunda yeni yetişen kuşakların isteksiz olması. Orada da (Kongo’da) hem gençlere mesleki eğitimi cazip hâle getirecek hem de ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman vasıflarını tanımlayarak ona göre eleman yetiştirecek bir program geliştirdik.”

NGUESSO: MESLEKİ EĞİTİM ÜZERİNE ÇALIŞACAĞIZ

Kongo Cumhuriyeti Uluslararası İşbirliği ve Kamu Özel Ortaklığını Teşvik Bakanı Nguesso da imzalanan metnin eğitim alanında gerçekleştirecekleri ilk proje olduğunu söyledi. Nguesso, “Eğitim esasında ülkeler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için temel unsur alanıdır ve gelecek nesillerin eğitilmesi için umarım beraber bugün adımını atacağımız bu anlaşmayla bunu daha da geliştirebiliriz” dedi.