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Türkiye ile Sırbistan arasında eğitim anlaşması

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic#Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması
Türkiye ile Sırbistan arasında eğitim anlaşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'nin görüşmesi sonrasında iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı.  

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vucic'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları görüşmenin ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Oturumu'nun ardından çeşitli anlaşmaların imza töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanlarının huzurunda iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. Bu kapsamda, "Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması", "Turizm Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Sinematografik Ortak Yapım Anlaşması" ile "Sırbistan Kültür Anıtları Koruma Enstitüsü ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Arasında İş Birliğine Yönelik Çerçeve Anlaşması", Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sırbistan Başbakan Yardımcısı, Kültür ve Enformasyon Bakanı Maja Gojkoviç ve Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Tomislav Momiroviç tarafından imzalandı.

 

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic#Eğitim Alanında İş Birliği Anlaşması

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