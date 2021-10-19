Türkiye hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Türkiye hangi saat diliminde, meridyende ve dönencede

7 coğrafi bölgeden oluşan Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Ülkemizin en fazla turist çeken şehirleri ise şu şekilde sıralanabilir: 1- İstanbul 2- İzmir 3- Muğla
4- Antalya 5- Denizli 6- Bursa 7- Nevşehir
Türkiye Hangi Kıtada Yer Alır?
Türkiye'nin hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprakları bulunmaktadır.
Türkiye Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?
Üç tarafı denizlerle (Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi) çevrili olan ülkemiz Kuzey Yarım Kürede yer almaktadır. Türkiye güneyde Irak, Suriye, İran, Kuzeybatıda Yunanistan ve Bulgaristan, Kuzeydoğuda ise Gürcistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile sınır komşusudur.
Türkiye Hangi Dine Mensup?
Türkiye, İslamiyet dinine mensuptur. Halkın %99'u Müslümandır.
Türkiye Hangi Dili Konuşuyor?
Türkiye'nin resmi dili Türkçedir. Bunun dışında Zazaca ve Arapça konuşulan bölgesel diller arasında yer alıyor.
Türkiye Hangi Alfabeyi Kullanıyor?
Ülkemizde Latin alfabesi kullanılmaktadır.
Türkiye Hangi Takvimi Kullanıyor?
Türkiye'de Miladi Takvim kullanılıyor.
Türkiye Hangi Para Birimini Kullanıyor?
Ülkemizin resmi para birimi Türk lirasıdır.
Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu
17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu
Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...
Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...
Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!