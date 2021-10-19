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Türkiye hangi kıtada ve yarım kürede yer alır? Türkiye hangi saat diliminde, meridyende ve dönencede

#Türkiye#Ülke#Coğrafya
Türkiye hangi kıtada ve yarım kürede yer alır Türkiye hangi saat diliminde, meridyende ve dönencede

Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 tarihinde kuruldu. Akdeniz, Karadeniz ve Karasal iklimin görüldüğü Türkiye'de organik tarım, ticaret, ilaç sanayi ve doğa turizmi gelişmiştir. Ülkemizde en fazla çıkarılan madenler bor, linyit ve kükürt, en çok yetiştirilen tarım ürünleri ise incir, çay, mısır ve buğdaydır. Türkiye hangi kıtada, hangi dine mensup, hangi dili, alfabeyi ve takvimi kullanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar.

 

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 7 coğrafi bölgeden oluşan Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Ülkemizin en fazla turist çeken şehirleri ise şu şekilde sıralanabilir: 1- İstanbul 2- İzmir 3- Muğla

 4- Antalya 5- Denizli 6- Bursa 7- Nevşehir

 Türkiye Hangi Kıtada Yer Alır?

 Türkiye'nin hem Asya hem de Avrupa kıtasında toprakları bulunmaktadır.

 Türkiye Hangi Yarım Kürede ve Bölgede Yer Alır?

 Üç tarafı denizlerle (Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi) çevrili olan ülkemiz Kuzey Yarım Kürede yer almaktadır. Türkiye güneyde Irak, Suriye, İran, Kuzeybatıda Yunanistan ve Bulgaristan, Kuzeydoğuda ise Gürcistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile sınır komşusudur.

 Türkiye Hangi Dine Mensup?

 Türkiye, İslamiyet dinine mensuptur. Halkın %99'u Müslümandır.

 Türkiye Hangi Dili Konuşuyor?

 Türkiye'nin resmi dili Türkçedir. Bunun dışında Zazaca ve Arapça konuşulan bölgesel diller arasında yer alıyor.

 Türkiye Hangi Alfabeyi Kullanıyor?

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 Ülkemizde Latin alfabesi kullanılmaktadır.

 Türkiye Hangi Takvimi Kullanıyor?

 Türkiye'de Miladi Takvim kullanılıyor.

 Türkiye Hangi Para Birimini Kullanıyor?

 Ülkemizin resmi para birimi Türk lirasıdır.

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#Türkiye#Ülke#Coğrafya

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