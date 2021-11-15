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‘Türkiye Fidanı’ 81 ilin toprağıyla yeşerecek

#‘Türkiye Fidanı’#81 İl#Toprak
‘Türkiye Fidanı’ 81 ilin toprağıyla yeşerecek

Türkiye'deki orman yangınlarına dikkati çekmek, çocuklara doğa ve orman sevgisini aşılamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 81 ilden öğrencilerin gönderdiği topraklarla Antalya Manavgat'ta ‘Türkiye Fidanı’ dikildi.

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Türkiye’deki orman yangınları sonrasında bu konuda farkındalık oluşturarak çocuklara toprak, orman ve doğa sevgisini aşılamak amacıyla 81 ildeki öğretmen ve öğrenciler ‘Türkiye Fidanı’ adlı bir çalışma başlattı.

Türkiye Fidanı; Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Manavgat İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ve öğrencilerin katıldığı törenle toprakla buluşturuldu.

‘Türkiye Fidanı’ 81 ilin toprağıyla yeşerecek

81 İLİN TOPRAĞIYLA DİKİLECEK
Söz konusu çalışmayla orman yangınlarına dikkati çekmenin yanı sıra 81 ilin toprağıyla bir ormanda dikilecek ‘Türkiye Fidanı’nın turizme kazandırılması, öğrencilerin çektiği videolarla da şehirlerin tarihî ve turistik alanlarının tanıtımının yapılması hedefleniyor.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, kendi illerindeki simge mekânlarda yöresel kıyafetlerle Manavgat'a gönderilmek üzere doğadan toprak alırken video çekti. İlerleyen süreçte bu videolardan bir kamu spotu hazırlanarak ormanların ‘millî hazine’miz olduğu yönünde bir mesaj verilmesi amaçlanıyor.  

Türkiye Fidanı projesine 5-11 yaş aralığındaki öğrencilerin yanı sıra çok sayıda öğretmen ve veli de katıldı.

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#‘Türkiye Fidanı’#81 İl#Toprak

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