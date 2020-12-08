Türkiye fen ve matematikte yükselişte

Türkiye, her iki alanda da hem başarı puanını hem de sıralamasını artırarak ilk kez TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın üzerine çıktı. Üst ve ileri yeterlik düzeylerindeki öğrenci oranları arttı. Performanstaki iyileşme, Türkiye’nin tüm bölgelerine yayıldı.

Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA’nın dört yılda bir yaptığı, dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmalarından biri olan TIMSS 2019 sonuçları açıklandı. 4 ve 8'inci sınıf düzeyindeki öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirildiği bir önceki tarama, 2015’te gerçekleştirilmişti. Öğrenci başarılarındaki eğilimleri izleyen ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirleyen araştırmanın 2015 yılı sonuçlarıyla karşılaştırıldığında Türkiye, 2019’da hem matematik hem de fen alanında puan ve sıralamasını yükseltti. Türkiye, ilk kez sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın üzerine çıkarak başarılı ülkeler arasında yer aldı. Türkiye’nin performansındaki iyileşme, tüm bölgelere yayıldı.

TIMSS 2019 TÜRKİYE VERİLERİ ŞÖYLE:

• 4'üncü sınıf matematik alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puan, 2019 yılında 40 puan artarak 523’e yükseldi.

• 4'üncü sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 49 ülke arasında 36'ncı sırada yer alırken, 2019 yılında 58 ülke arasında 23'üncü sıraya yükseldi.

• 4'üncü sınıf fen alanında 2015 yılında 483 olan ortalama puanı 2019 yılında 43 puan artırarak 526’ya yükseltti.

• 4'üncü sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 47 ülke arasında 35'inci sıradayken 2019 yılında 58 ülke arasında 19'uncu sıraya yükseldi.

• 8'inci sınıf matematik alanında 2015 yılında 458 olan ortalama puanını 2019 yılında 38 puan artırarak 496’ya yükseltti.

• 8'inci sınıf düzeyinde matematik uygulamasında 2015 yılında 24'üncü sırada yer alırken 2019 yılında 20'nci sıraya yükseldi.

• 8'inci sınıf fen alanında 2015 yılında 493 olan ortalama puanını 2019 yılında 22 puan artırarak 515’e yükseltti.

• 8'inci sınıf düzeyinde fen uygulamasında 2015 yılında 21'inci sıradayken 2019 yılında 15'inci sıraya yükseldi.

BAKAN ZİYA SELÇUK’UN AÇIKLAMASI

“Olmak istediğimiz yerde değiliz ama yoluculuğumuzda kat ettiğimiz yol oldukça sevindirici” diyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle konuştu:

"Kurduğumuz ölçme değerlendirme merkezleri, uluslararası standartlardaki yeni nesil sorular, hızlı bir yükselişe geçen öğretmen eğitimleri, EBA’nın çocukları dijital içeriklerle pek çok yönden geliştirerek bir öğrenme disiplini içerisinde tutması, fiziki iyileştirmeler, TIMSS konusundaki farkındalık oluşturma çalışmaları bu başlıklar arsında sayılabilir. Hatırlarsanız, Aralık 2019’da açıklanan PISA sınav sonuçlarında da Türkiye’nin kaydettiği ilerlemeyi görmüştük. Her geçen yıl daha iyi sonuçlara ulaşacağımıza eminiz. Bu tür araştırmalar, tabiri caizse eğitim sistemlerinin röntgenlerini çeker. Buradan elde edilen veriyle eğitim politikaları gözden geçirilir ve güncelleme yoluna gidilir. Yakaladığımız bu ivmeyi koruma gayretinde olmalıyız. Her gün daha iyiye taşıdığımız EBA platformu, öğrencilerimiz için yaptığımız kaynak kitap destekleri, LGS için sağladığımız soru destek paketleri, çalışma fasikülleri, müfredatta yaptığımız iyileştirmeler bu sürecin destekçisi olacak. Varmak istediğimiz yer, dünya sıralamasında ilk 10 içerisinde yer almak. Türkiye bu sıçramayı yapacak güce, kabiliyete ve yeterliliğe muktedirdir. Sürece dahil olan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize ilgilerinden dolayı teşekkür etmek isterim.”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından da Türkiye'nin fen ve matematik alnındaki sıralamasını gösteren bir grafik paylaştı.