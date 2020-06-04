'Türkiye en iyi ülkeler arasında olacak'

‘Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları’nın Haziran ayındaki ilk adresi Çankırı oldu. Türkülerin eşlik ettiği çevrimiçi buluşmada meslektaşları ellerinde çaylarıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u evlerinde ağırladı. Bakan Selçuk, hem öğrencilerin hem de kendilerinin 2.5 aydır yaşadıkları uzaktan eğitim deneyimine alıştıklarını, uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimle birlikte de devam etmesini istediklerini belirten öğretmenlere iyi bir haber verdi. Salgın başladıktan bir hafta sonra uzaktan eğitime geçişin Milli Eğitim Bakanlığı ekibinin gücü ve fedakârlığı sayesinde gerçekleştiğini belirten Bakan Selçuk, yaz aylarında EBA’nın zengin bir içerikle yayına devam edeceğini, uzaktan eğitimin bundan sonraki süreçte hep var olacağını belirtti.

'ZENGİN İÇERİKLERLE EBA YAYINLARI DEVAM EDECEK'

Bakan Selçuk şunları söyledi:

“Yaz aylarında da EBA TV ve EBA internetteki faaliyetlerimiz dolu dolu geçecek. Okuma yazma konusunda sorun yaşayan ilkokul 1'inci sınıftaki öğrencilerimizden tutun da üniversiteye hazırlanan 12'inci sınıftaki gençlerimize kadar… Herhangi bir hobi konusunda eğitim almak isteyen yetişkinlere, anne baba eğitimlerinden öğretmen eğitimlerine kadar çok zengin içeriklerimiz olacak. Ben orta vadede çocukların bazı dersleri uzaktan almasını istiyorum. Sürekli teorik dersler olmamalı okulda. Bir boşluk olmalı. Ve o boşlukta da çocuklar sosyalleşmek için arkadaşlık için atölyelerde vakit geçirmek için zamana ihtiyaç duyuyorlar. Bu vesileyle de uzaktan öğretimin altyapısını iyileştirmekle ilgili de büyük bir proje başlattık. Türkiye’nin dünyada uzaktan eğitim alt yapısı en iyi birkaç ülkeden biri olacağını şimdiden müjdeleyebiliriz.”

ÇOCUKLAR İÇİN OYUN TEMELLİ BİR UYUM SÜRECİ

Bakan Selçuk, meslektaşlarına yüz yüze eğitim başladığında devreye girecek uyum çalışmaları konusunda da bilgi verdi. Oyun temelli bakış açısını çok önemsediğini belirten Selçuk, “Okullar açıldığında Eylül ayında çocuklarımızın oyun temelli bir uyum ve adaptasyon süreci geçirmelerini istiyoruz. Bunun için de bazı etkinliklerle ilgili kitapçıklar hazırladık, öğretmen eğitimi planlıyoruz. Çocuklarımızın uyum sürecinin kolaylaşması için hangi faaliyetler hangi yaş grubunda nasıl yapılabilir bununla ilgili kitaplar dokümanlar hazırladık. Böylece daha yumuşak bir geçiş yapmayı planlıyoruz” dedi.

‘DİJİTAL ALT YAPIYI GÜÇLENDİRİYORUZ’

Yeni dünya düzeninde eğitimin dijitalleşmesi Bitlis’te yapılan 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nda da gündemin ilk sırasındaydı. “Gördük ki başka bir dünya geliyor ve biz çocukları bu dünyanın geleceğine göre yetiştirmeliyiz” diyen Bakan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yeni süreçte Türk milli eğitim sisteminin uzaktan eğitimi de içine alan şekilde yeniden tasarlanması gerekiyor. Biz buna bir yıl önce başlamıştık. Salgın döneminde birçok ülkeden daha hızla harekete geçerek ulusal düzeyde uzaktan eğitimi gerçekleştirebilmemizin sebebi de bu çalışmalarımız. Bizim dijital eğitim alt yapımızın güçlenerek devam ettiğini göreceksiniz. Yatırımlarımız başladı.”

‘AŞIK VEYSEL BİZİM HİZA TAŞIMIZ’

“Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları”na her yörede farklı ezgilerle öğretmenler renk katıyor. Bitlis’te ise müzik öğretmeni Veysel Sulukaya kent ile özdeşleşen “Bitlis’te Beş Minare” türküsünü seslendirdi. Bakan Selçuk da türküye eşlik etti.

Cangül Türkgüzeli’nin arkasında sazları gören Ziya Öğretmen, bir türkü de ondan dinlemek istedi. Cangül öğretmen sazıyla Aşık Veysel’in “Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana” türküsünü söyledi.

Cangül öğretmene teşekkür eden Bakan Selçuk, “Aşık Veysel bizim hiza taşımız. Ne güzel söylemiş, ‘Derdim bana derman imiş bilmedim, hiçbir zaman gül dikensiz olamaz’ diye üzerinde günlerce düşünsek yeridir” dedi.