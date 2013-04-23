Türkiye’den 23 Nisan manzaraları

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Yurtiçinden ve dışından çocuklar pazartesi gününden itibaren birçok etkinliğe katıldı. Çocuk hükümlüler için de programlar düzenlendi. Etkinliklerden bazıları şöyle:

Küçük Vali İstanbul’da kurallara uyulmamasından şikayetçi

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında koltuğunu temsili olarak Beşiktaş Şair Nedim İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Defne Turan’a devretti. Turan, basın mensuplarının “İstanbul’un en önemli sorunu ne?” sorusuna “İnsanların kurallara uymaması’ yanıtını verdi.

Şair Nedim İlköğretim Okulu Müdürü Nadir Ünal, bazı öğretmenler ve 10 öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapmasında İstanbul Valiliği’ni ziyaret etti. Öğrenciler kendilerini makamında kabul eden ve bayramlarını kutlayan Vali Mutlu’ya bir demet çiçek hediye etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali mutlu, daha sonra makamını etkinlik kapsamında 4’uncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Defne Turan’a devretti. Vali Mutlu, Turan’a “Sana yeni görevinde başarılar diliyorum. Makamı büyük bir güven içerisinde, büyük bir memnuniyet içerisinde teslim ediyorum. Evet bugün İstanbul’un bayan, bir hanım bir valisi var. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Koltuğa oturan Defne Turan, gazetecilerin “Ne hissediyorsun?” sorusuna, “Biraz heyecanlıyım” yanıtını verdi. Vali Mutlu, “İstanbul valisi olmak biraz heyecanlı. Evet heyecan yapmaması mümkün değil. Evet ben bile heyecanlıyım hala. Üç yıldır bu şehrin valisiyiz, hala heyecanımız var. Ama heyecan iyidir. Heyecan insana şart” dedi.

İstanbul’u adaletli yönetmek istiyorum

Basın mensuplarının soru sormak istemeleri üzerine Vali Mutlu, “Size bir soru sormak istiyorlar sorsunlar mı? Basın sorusuz bırakmaz vali, belediye başkanı bulursa mutlaka bir şeyler sorar” dedi. Defne Turan, 23 Nisan ile ilgili ne düşündüğünün sorulması üzerine “Çok mutluyum. Bugün çocukların bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı. Gösterilerimiz olacak” dedi.

Defne Turan, “İstanbul’u nasıl yönetmek istiyorsunuz?”, “İstanbul’un en önemli sorunu nedir?” sorular üzerine de “Ben İstanbul’u iyi bir şekilde, adaletli bir şekilde yönetmek istiyorum. (İstanbul’da en önemli sorun) İnsanların kurallara uymaması” diye konuştu.

Doğukan, bayramında balon sattı

Zonguldak’taki 23 Nisan kutlamalarında ise ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Doğukan Türkmen, alanda balon satarak aile bütçesine katkı sağlamaya çalıştı.

Valilik önündeki törende İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Müdürü Özbek’in konuşmasından sonra Yayla İlköğretim Okulu öğrenci ve öğretmenleri Vali Erol Ayyıldız’ı makamında ziyaret etti. Vali Ayyıldız’ın koltuğuna oturan 5’inci sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Efsa Şahin, okul binasının yetersiz olduğunu söyleyerek, ek bina yapılmasını istedi. Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek de ek bina projesinin yatırım programında olduğunu söyledi. Ziyaretin ardından, tekrar Valilik önünde devam eden kutlamalara geçildi. Vali Ayyıldız, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere plaketlerini verdi.

Kutlamalar, halk oyunları gösterileriyle devam ederken tören alanında balon satan 13 yaşındaki Doğukan Türkmen dikkat çekti. Fatih Ortaokulu 7’nci sınıf öğrencisi Türkmen, balon satarak ailesinin geçimini sağlayan babasına yardım ettiğini söyledi. Bir taraftan gösterileri izleyen, bir taraftan da üzerinde ay yıldız bulunan balonları satmaya çalışan Türkmen, “Bugün 23 Nisan olduğu için okullar tatil. Babam baloncu. Ben de balon satarak ona yardım ediyorum. Bayram olduğu için balonlar ay yıldızlı. Satışlar da iyi. Bugün 40 lira kazanırım diye düşünüyorum” dedi.

Etkinlikler Feshane’de devam edece

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende, Firuzağa İlk ve Ortaokulu öğrencileri İstiklal Marşı’nı söyledi. Kasımpaşa Çok Programlı Lisesi öğrencileri ise Gaziantep yöresi halk oyunlarını sergiledi. Etkinlik, Milli Eğitim Müdürü Yıldız’ın, Cumhuriyet Anıtı’na çelenk sunmasıyla sona erdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin Feshane Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam edeceği duyuruldu.

Bu, çakma bir törendir

Resmi törenin ardından CHP İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı ve beraberindekiler de anıta çelenk sundu. Törenin 2 dakika 24 saniye sürdüğünü belirten Salıcı, bunun, 23 Nisan 1920’de o koşullarda açılan bir meclisin daha sonra kurduğu Cumhuriyet’in 93. yılına yakışmadığını söyledi. Salıcı, kısa süren törenin yasak savmaktan başka bir şey olmadığını savunarak, “Bu, çakma bir törendir. Bir işi bu kadar basiretsiz organize ettikleri için kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Çocuk Vali tek tip kıyafet istedi

Ordu’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kaspamında temsili olarak Ordu Valisi Orhan Düzgün’ün makamına oturan ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Yağmur Demirhan okul kıyafetinin tek tip forma şeklinde olmasını istedi. Makamındaki öğrencilerin, ‘Okul kıyafeti ne olacak?’ sorusunu yanıtlayan temsili Vali Yağmur Demirhan, okul kıyafetinin tek tip olmasının daha iyi olacağını belirterek şöyle dedi:

“Okul kıyafetinin tek tip olması daha iyi. Çünkü çocuklar herkesin önünde farklı kıyafetler giyecekler. Parası yetmeyen çocuklar ise her gün aynı kıyafet giydiklerinde diğer çocuklar onlarla dalga geçebilirler. Bunun için tek tip okul kıyafetlerin giyilmesi daha uygundur” dedi.

Temsili Vali Yağmur Demirhan, okul çevrelerinde yeteri derecede güvenlik önleminin de alındığını belirterek, okulların güvenliğinin çocukların güvenliği için çok önemli olduğunu ifade etti.

Vali Orhan Düzgün daha sonra temsili vali Yağmur Demirhan ve diğer öğrencilere hediye verdi.

Törene türbanla katıldılar

Kayseri’de ise Atatürk Anıtı’na çelenk konulması törenine bazı ortaokul öğrencileri türbanlarıyla katıldı. Öğrenciler protokol mensuplarının yanında ve Atatürk Anıtı’nın hemen karşısındaki bölümde yer aldı. 50’nci Yıl Dedeman İlkokulu ve Ortaokulu’ndan ellerinde bayraklarla gelen 40 kadar öğrenci arasında bazı kızların türbanlı oldukları dikkati çekti.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nı söyleyen öğrenciler daha sonra okullarındaki kutlamaya katılmak üzere Cumhuriyet Alanı’ndan ayrıldı.

Kayseri Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz, Atatürk Anıtı’nı çelenk konulması törenine öğrencilerin türbanlı katılmasıyla ilgili sorulara, “Ben görmedim. Ancak, konuyla ilgili okul yöneticileri hakkında soruşturma açacağız”’ dedi.

Resmi Gazete’nin 5 Mayıs 2012 tarih ve 28283 sayısında yayımlanan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tatil Günlerinde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmenliği’ne göre Atatürk Anıtı’na sadece Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz çelenk koydu.

Kayseri’de her okulda ayrı kutlama yapılırken genel kutlama Melikgazi İlçesi’ndeki Burhan Dinçbal Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Çocuk hükümlülere 23 Nisan kutlaması

Manisa Belediyesi ve Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu Müdürlüğü işbirliğiyle çocuk hükümlülere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir kutlama programı düzenlendi. Törende çocuklara belediye tarafından eşofman takımı hediye edildi. Etkinliğe, Manisa Belediye Başkan Yardımcısı Nursel Ustamehmetoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Çimen, Cezaevi İnfaz Kurumu Müdürü Katip Özen ile yetişkin ve çocuk hükümlüler katıldı. Konuşmaların ardından çocuk hükümlülerden bazıları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şiirler okudu. Ulu Önder Atatürk’ün çocuklara verdiği önemi anlatan slayt gösterisinin ardından, Manisa Belediyesi tarafından eşofman takımı hediye edildi. Ardından yetişkin ve çocuk hükümlülere, yine arkadaşları tarafından mini konser verildi.

200 çocuk yürüyüş yaptı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 8. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali’ne katılmak üzere 5 ülkeden Eskişehir’e gelen yaklaşık 200 çocuk, yürüyüş yaptı. Eskişehir’de özel bir okul tarafından düzenlenen 8. Uluslararası Çocuk Halk Dansları Festivali için kente gelen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Makedonya, Sırbistan ve Bulgaristan’dan yaklaşık 200 öğrenci, Deliklitaş Mahallesi Yediler Parkı’nda toplandı. Yöresel kıyafetleriyle Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı’na kadar yürüyen çocuklar, renkli görüntüler sergiledi. Bir hafta Eskişehir’de kalacak yabancı öğrenciler, çeşitli etkinliklere katılarak gösteriler sunacak.

2. Meclis’ten çıkışı canlandırdılar

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle İstanbul’dan gelen Maltepe Özel Saklı Dünyam Anaokulu’nun öğretmen ve öğrencileri, Ankara’ya ziyarette bulundular. Anıtkabir’i ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) de geçen öğrenciler, Atatürk’ün 29 Ekim 1930 tarihinde heyeti ile çıkarken fotoğrafı da canlandırdılar. Dört yıldır düzenli olarak Anıtkabir’i ziyarette bulunduklarını ifade eden okul müdürü Hikmet Dolun Binzinger, “Bu yıl 10 öğrencimiz, 10 velimiz ve 12 eğitim kadromuzla Atamızı ziyarette bulunmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduk” dedi.

Fenerbahçe’ye konuk oldular

‘Rüya Bir Gün Projesi’nin ikinci adımında, geçen yıl sınıflarındaki eşyaları müzik aletine dönüştürerek Fenerbahçe marşına çektikleri kliple gündeme gelen Şanlıurfa Üçkonak Talip Bulutlar İlköğretim Okulu ile Ordu Kayadibi Köyü Şehit Zafer Gülseren İlköğretim Okulu öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde sarı-lacivertli kulübün konuğu oldu. Türk Hava Yolları’nın sponsorluğunda Şanlıurfa ve Ordu’dan gelerek Atatürk Havalimanı’nda buluşan 20 öğrencinin ilk durağı Can Bartu Tesisleri oldu. Öğrenciler, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyetle biraraya geldi. Kendilerine eşlik eden Gripin Grubu üyeleri, sanatçı Feridun Düzağaç, futbolcu Mehmet Topal’ın eşi Selda Topal ve manken Ebru Güzel ile tesisleri gezdikten sonra oyuncularla futbol oynadı.