Türkiye Cumhuriyeti bakanlıklar listesi, görevleri ve yetkileri

Türkiye'de toplam 16 bakanlık bulunmaktadır. Her bir bakanlığın görev ve sorumlulukları farklıdır. Milletvekillerinden seçilen bakanlar, yeni görevlerine atanmadan önce istifa eder. Cumhurbaşkanı bakanları atama ve görevine son verme yetkisine sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklar Listesi

1- Adalet Bakanı - Abdülhamit GÜL

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı - Zehra Zümrüt SELÇUK

3- Sağlık Bakanı - Fahrettin KOCA

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı - Murat KURUM

5- Dışişleri Bakanı - Mevlüt ÇAVUŞOĞLU

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı - Fatih DÖNMEZ

7- Gençlik ve Spor Bakanı - Mehmet M. KASAPĞLU

8- Hazine ve Maliye Bakanı - Berat ALBAYRAK

9- İçişleri Bakanı - Süleyman SOYLU

10- Milli Eğitim Bakanı - Ziya SELÇUK

11- Ticaret Bakanı - Ruhsar PEKCAN

12- Sanayi ve Teknoloji Bakanı - Mustafa VARANK

13- Tarım ve Orman Bakanı - Bekir PAKDEMİRLİ

14- Milli Savunma Bakanı - Hulusi AKAR

15- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı - Adil KARAİSMAİLOĞLU

16- Kültür ve Turizm Bakanı - Mehmet Nuri ERSOY

Bakanlıkların Görev ve Yetkileri

1- Adalet Bakanılığı:

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Personal Genel Müdürlüğü başta olmak üzere toplam 16 merkez teşkilatı Adalet Bakanlığına bağlıdır. Görevleri, mahkemeleri açıp kaldırmak, hukuki mevzuatları düzenlemek, yasal düzenlemeleri onaylamak, ülke genelinde icra işlemlerini yürütmek.

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı:

Görevleri, işsizliği azaltmak için istihdam yaratmak, iş yerlerini denetlemek: çocuklara mahremiyet eğitiminin verilmesi, kadınlara karşı her türlü ayrımcılığı önlemek için gerekli adımların atılması

ihtiyaç sahiplerine sosyal yardımlarda bulunmak

3- Sağlık Bakanlığı:

Görevleri, halk sağlığını korumak adına çeşitli ilaçlar üretmek, çeşitli firmalara ilaç ithalat izni vermek, salgın olduğunda kamuoyunu bilgilendirmek, hijyenik malzemelerin üretilmesini ve halka ücretsiz olarak dağıtılmasını sağlamak, hastaneleri ve sağlık ocaklarını denetlemek

4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:

Görevleri, çevre kirliliğini ve çarpık kentleşmeyi önlemek, devlete karşı dayanıksız binaları tespit etmek

5- Dışişleri Bakanlığı:

Görevleri, diğer ülkelerle diplomasi ilişkileri yürütmek, yurt dışındaki gelişmeler hakkında cumhurbaşkanını ve kamuoyunu bilgilendirmek

6- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Görevleri, ülkeye ait yer altı ve yer üstü kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak

7- Gençlik ve Spor Bakanlığı

Görevleri, Spor salonu ve stadyum açmak, gençleri spora teşvik eden yayınlar ve programlar hazırlamak

8- Hazine ve Maliye Bakanlığı

Görevler, ülkenin ekonomik faaliyetlerini ve maaşları düzenlemek,

9- İçişleri Bakanlığı

Görevleri, ülke güvenliğini sağlamak, suç unsurlarıyla mücadele etmek, kaçakçılığı takip etmek ve önlemek

10- Milli Eğitim Bakanlığı

Görevleri, müfredatı düzenlemek, okulları denetlemek, yurt açmak

11- Ticaret Bakanlığı

Görevleri iç ve dış ticarette gerekli düzenlemeler yapmak

12- Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Görevleri, fabrika açıp istihdam yaratmak, üretim tesislerini denetlemek, sanayi alanında üretilen ürünleri denetlemek

13- Tarım ve Orman Bakanı

Görevleri, çiftçilere gerekli kredileri sağlamak, gıda üreten firmaları denetlemek ve ifşa etmek

14- Milli Savunma Bakanlığı

Görevleri ülkeyi iç ve dış tehditlerden korumak, orduya bağlı birimleri denetlemek

15- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Görevleri, kara, deniz ve hava ulaşımında gerekli alt yapıyı oluşturmak

16- Kültür ve Turizm Bakanlığı

Görevleri, tarihi yapıları - tarihi eserleri korumak, ülkeye daha fazla turist çekmek için yayınlar ve programlar hazırlamak