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‘Türkiye Bilim Merkezleri’ TRT EBA’da

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#Eba#Bilim#Merkezi
‘Türkiye Bilim Merkezleri’ TRT EBA’da
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 10:38

“Türkiye Bilim Merkezleri” programı, bilim merkezlerini tanıtmak ve bilime olan ilgiyi artırmak amacıyla TRT-EBA Kanalı’nda izleyici ile buluşuyor.

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Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) bilim kültürünü yaygınlaştırma ve toplumun bilime olan ilgisini artırma hedefi doğrultusunda Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından “Türkiye Bilim Merkezleri” programı hazırlandı.  Program, MEB ile TRT iş birliği protokolü kapsamında yayın hayatını sürdüren TRT-EBA kanalında her gün yeni bölümüyle yayınlanacak. Her yaştan izleyiciye hitap eden bu programla bilim merkezlerinin sunduğu imkânlar daha geniş kitlelere ulaştırılacak.

 Toplam 13 bölümden oluşan bu özel programda, Türkiye’nin dört bir yanında bulunan bilim merkezleri ziyaret edildi. Her bölümde farklı bir bilim merkezi ele alındı. Bu merkezlerde gerçekleştirilen atölye çalışmaları, sergiler ve bilimsel deneyler eğlenceli ve öğretici bir formatta izleyicilere sunulurken programın ilk bölümünde Ankara Ali Kuşçu Bilim Merkezi tanıtıldı.

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#Eba#Bilim#Merkezi

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