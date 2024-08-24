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Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine yoğun ilgi

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#Türkiye#Azerbaycan#Yök
Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine yoğun ilgi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 16:41

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yeni bir üniversite modeli olarak kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesine adaylar yoğun ilgi gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in öncülüğünde Bakü’de açılan Türkiye–Azerbaycan Üniversitesine öğrenci kabul sonuçları açıklandı. Üniversitede ilk yıl Bilgisayar Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümünde 30’ar Gıda Mühendisliği bölümünde 27 olmak üzere 87 öğrenci yükseköğretim görecek. Üniversite 2024 -2025 akademik yılında eğitim öğretime başlayacak.

ÇATI ÜNİVERSİTE GÖREVİ

Yükseköğretime giriş sınavlarında tam puanın 700 olduğu Azerbaycan’da, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne girişte en yüksek puan 684,9, en düşük puan 641,6 oldu. Endüstri Mühendisliği bölümü en yüksek 663,7 puanla öğrenci alırken en düşük puan 544,4 oldu. Gıda Mühendisliği bölümünde en yüksek puan 632,8 olurken, bu bölümün taban puanı 452,1 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin önde gelen büyük üniversitelerinin programlarının olacağı Türkiye-Azerbaycan üniversitesi bir “çatı üniversite” görevi üstlenecek. Üniversite, programlarını ilk defa açmak yerine öğretim faaliyetlerine devam eden, bu konuda kendini ispat etmiş üniversitelerin programlarını bünyesine taşıyacak.

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#Türkiye#Azerbaycan#Yök

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