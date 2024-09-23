Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde ilk dersbaşı

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Azerbaycan Teknik Üniversitesi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Hacettepe Üniversitesinin paydaşlığıyla faaliyetlerine başlayan TAÜ, ilk öğrencilerini karşıladı.
İlk dersin heyecanıyla erkenden okullarına gelen öğrencileri, bölüm eğitmenleri karşıladı. Her öğrenci, bölümlerine göre ilgili akademisyenlerle bir araya geldi. Bölümleri ve dersleri konusunda akademisyenlerden bilgi alan öğrenciler, öğretim üyeleri ve idari personelle tanıştı.
Üniversitede eğitim verilen alanlarda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve her iki ülkenin bilimsel araştırma kapasitelerinin bir araya getirilmesi amaçlanıyor.
YÖK tarafından belirlenen köklü Türk üniversitelerinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarının yürütüleceği Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, yeni bir yükseköğretim modeli olarak uluslararası öğrencilere hitap edecek.