Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi ‘Uluslararası öğrencilere de hitap edecek’

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YÖK Başkanı Özvar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilk kez öğrenci kabul eden TAÜ'de öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi. TAÜ'nün yeni bir yükseköğretim modeli olduğunu söyleyen Özvar, şunları söyledi:

GELİŞMELERE ÖNCÜLÜK EDECEK PROJELER HAZIRLANACAK

"Üniversitemiz bir nevi 'çatı üniversite' konumunda. Burada, YÖK tarafından belirlenecek Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programları açılacak. Dolayısıyla üniversitemiz, programlarını ilk defa açmak yerine Türkiye'de eğitim faaliyetlerine devam eden, bu alanda kendini ispat etmiş üniversitelerin programlarını buranın bünyesine taşıyacak. İnanıyorum ki TAÜ yeni bir yükseköğretim modeli olarak bölgesel bir kurum olmanın ötesine geçerek uluslararası üniversite adaylarına da hitap edecek. Burada, Azerbaycan ve Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişmelerine öncülük edecek projelere imza atılacağına ve kültürel bağlarımızı daha da güçlendirecek ortak çalışmalara zemin hazırlanacağına yürekten inanıyorum. Bilim insanlarımız, araştırmacılarımız ve öğrencilerimiz, dünya çapında ses getiren çalışmalara bu üniversitenin çatısı altında imza atacaklar."

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86 ÖĞRENCİ EĞİTİM ALACAK

YÖK ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yeni bir üniversite modeli olarak kurulan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde ilk yıl, bilgisayar mühendisliği bölümünde 30, endüstri mühendisliği bölümünde 29, gıda mühendisliği bölümünde 27 olmak üzere 86 öğrenci yükseköğrenim görecek. Azerbaycan'da 700 puan üzerinden yapılan yükseköğretime giriş sınavlarında üniversiteye bilgisayar mühendisliği bölümüne girişte en yüksek puanın 684,9, en düşük puan ise 641,6 oldu.

Endüstri Mühendisliği Bölümü, en yüksek 663,7 puanla öğrenci alırken, en düşük puan 544,4 oldu. Gıda Mühendisliği Bölümünde ise en yüksek puan 632, en düşük taban puanı 452,1 olarak gerçekleşti.

2024-2025 akademik yılında TAÜ'de açılan Bilgisayar Mühendisliği alanında ODTÜ, Endüstri Mühendisliği alanında İTÜ, Gıda Mühendisliği alanında ise Hacettepe Üniversitesi'nin eğitim programları esas alınacak. Bu programları başarıyla bitiren öğrenciler, ilgili üniversitelerin diplomalarını almaya hak kazanacak.