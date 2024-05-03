Türkiye Azerbaycan Üniversitesi, öğrenci kabulüne başlayacak

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YÖK Başkanı Özvar, Yükseköğretim Kurulu ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı iş birliğinde kurulacak Türkiye Azerbaycan Üniversitesinin 2024-2025 eğitim öğretim yılında öğrenci kabulüne başlayacağını söyledi. Buna göre; Türkiye’den Orta Doğu Teknik Üniversitesi(ODTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Hacettepe Üniversitesi, Bakü’de açılacak Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nde, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği ve gıda mühendisliği programları olmak üzere üç farklı alanda öğrenci kabul edebilecek. Üniversiteler, Türkiye’den de öğrencilerin tercih edebileceği bu programlar kapsamında Bakü Kampüsü adı altında kendi diplomalarını verebilecek.

YENİ BİR ÜNİVERSİTE MODELİ

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in öncülüğünde kurulduğunu belirten Özvar, şöyle konuştu: “YÖK ile Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı arasında yapılan anlaşma neticesinde ilk defa yeni bir üniversite modeli uygulanıyor. Bu modele göre Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de kurduğumuz Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi içerisinde Türkiye’nin önde gelen büyük üniversitelerinin programlarını açacağız. Dolayısıyla bu üniversite bir çatı üniversite görevi görerek kendini ispat etmiş üniversitelerin programlarını bünyesine taşıyacak.

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BAŞKA ÜLKELERDE DE AÇACAĞIZ

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatısı altında bu programları başarı ile bitiren öğrenciler ilgili üniversitelerimizin diplomalarına sahip olacaklar. Bu yeni üniversite modelini sadece Azerbaycan’da değil anlaşma yaptığımız ve müzakere ettiğimiz başka ülkelere de taşıyacağız.

YÜKSEKÖĞRETİMİ ULUSLARASI HALE GETİRMEK İSTİYORUZ

Bu kapsamda Özbekistan ile fevkalade olumlu geçen görüşmelerimiz devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında üç üniversitemizin açacağı programlar haricinde önümüzdeki dönemlerde önde gelen büyük üniversitelerimizin programlarını da diğer ülkelerde açma yoluna gideceğiz. YÖK olarak en önemli hedeflerimizden biri yükseköğretimi uluslararası hale getirmek. Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin bu anlamda yükseköğretim tarihinde önemli bir yeri oldu. Dünyanın önde gelen üniversitelerinin programlarını yurt dışında açmak suretiyle bu üniversitelerimizin programlarını yurt dışındaki bölgelere de taşıyoruz.”