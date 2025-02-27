'Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi kardeşliğin nişanesi'

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Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi 4’üncü Mütevelli Heyeti Toplantısı, YÖK Başkanı Erol Özvar, Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde program açan Hacettepe Üniversitesi, İTÜ ve ODTÜ rektörlerinin de katılımıyla Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesinde gerçekleştirildi.

YÖK Başkanı Özvar, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin Türkiye ile Azerbaycan arasında derin dostluk ve kardeşliğin en güzel nişanelerinden bir tanesi olduğunu vurguladı. Üniversitenin her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının ortak iradesiyle hayata geçtiğini belirten Özvar, “Bu üniversitenin esas amacı bu iki kardeş ülkenin tek millet iki devlet olarak formüle ettiğimiz bu iki ülkenin yükseköğretim alanında bilgi, tecrübe ve deneyimlerinin paylaşılmasına dayanıyor. Bu örnek üniversiteyi önümüzdeki yıllarda daha da sağlamlaştırarak ve kurumsal temellerini güçlendirerek değil bölgedeki bütün ülkelere hizmet verecek uluslararası bir yükseköğretim kurumu haline getirmek istiyoruz” dedi.

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‘İLİŞKİLER DAHA DA GÜÇLENECEK’

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin kısa zamanda kurulmasına rağmen büyük beklentilerinin olduğunu ve Azerbaycan’da eğitimi ilerleme yönünde etkileyeceğini söyledi. İki ülke arasında güçlü olan ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile olacağını ifade etti. Toplantıya Yükseköğretim Kurulu yetkilileri, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinde program açan üniversitelerin rektörleri ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanlığı yetkilileri katıldı.