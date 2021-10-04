Türkiye - Azerbaycan ‘Mesleki iş birliği’

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Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan mesleki eğitim alanındaki iş birliği protokolü kapsamında İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü Öğretmen Akademileri Yönetici Akademisi koordinatörlüğünde bir eğitim programı düzenlendi.

Etiler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’ndeki açılış programına Azerbaycan Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Azerbaycan Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Necibe Necibova, İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet Nezir Eryarsoy ile Zekine Dayıoğlu, ilçe millî eğitim müdürlerimiz, eğitim yöneticileri, İstanbul Öğretmen Akademileri koordinatörleri ve öğretmenler katıldı.

EĞİTİM, ÜRETİM, İSTİHDAM DÖNGÜSÜ VE TECRÜBE PAYLAŞIMI

Mesleki eğitimde Azerbaycan'la iş birliği içinde olmanın önemini vurgulayan İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Millî Eğitim Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi doğrultusunda mesleki eğitimdeki iş birliği anlayışı bakımından çok önemli adımlar attı. Sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını sektörle birlikte yetiştirme yaklaşımı benimsendi. Eğitim, üretim ve istihdam döngüsü çerçevesinde mesleki eğitim bambaşka bir boyut kazandı. Meslek okullarına yapılan yatırımlar sayesinde okullarımız üretim merkezine dönüştü. Küresel salgın sürecindeki maske üretimi bunun bir örneği olarak anılabilir. Eğitim programımız mesleki eğitimin ülkemizdeki gelişiminin satırbaşlarını, okullarımızda kurduğumuz döngüyü sizlere tanıtırken aynı zamanda sizlerin tecrübelerinden, birikiminizden ve okul kültürünüzden yararlanacağız. Böylece iş birliğimizi çok daha ileri noktalara taşıyabileceğiz" diye konuştu.

EĞİTİM İLİŞKİLERİ VE KÜLTÜREL MÜNASEBETLER

Eğitim tecrübesinden yararlanmanın önemine değinen Azerbaycan Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Necibe Necibova, birlikte öğrenmeye katkı sunan eğitim programında emeği geçen herkese teşekkür etti. İki ülke arasındaki kadim dostluğa dikkat çeken Necibova, iki ülke arasındaki dayanışmanın temelinde halkların birbirini kucaklamasının yattığını belirtti.

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Eğitim ilişkileri çerçevesindeki birlikteliğe vurgu yapan Necibova, kültürel münasebetleri mümkün kılan ortak aydınları hatırlattı. Necibova, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki çok yönlü iş birliğinin önemli bir ayağını oluşturan eğitim alanında bilhassa mesleki eğitim tecrübesinden yararlanmak istediklerini ifade etti. İki haftalık eğitimin bilgi ve deneyim aktarımı sağlayacağını belirten Necibova, eğitim iş birliğinin artarak devam edeceğini kaydetti.

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Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ise, iki ülke arasındaki birlikteliğin kardeşlik ve aile temeline dayanmasının mesleki eğitimdeki iş birliğini kolaylaştıracağını dile getirdi. Savunma, teknik ve sanayi alanlarındaki iş birliklerini hatırlatan Bakan, eğitimin istihdamı artırıcı, yerel dinamikleri güçlendirici bir fonksiyon üstleneceğini belirtti.

PROJE KAPSAMINDA NELER YAPILACAK?

Mesleki eğitim kurumları yönetici eğitim programında modern mesleki eğitim kurumunun yönetimi; takımda etkili çalışmanın organize edilmesi ve liderlik; çalışanların değerlendirilmesi ve isteklendirme araçları, paydaşlarla -işverenlerle etkin iş birliği, mezunlar için istihdam ve işgücü piyasasına erişim, usta-çırak ile birlikte öğrenme sisteminin başarılı organizasyon formları, mesleki faaliyetlerin organizasyonu için araçlar, olumlu bir imaj oluşumu araçları, öğrenci ve velilerle iş birliği sağlanması, işletmelerin üretiminde ve hizmetinde Türkiye tecrübesi konuları yer alıyor.