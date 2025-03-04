Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı... Dil eğitiminin en iyi uygulamaları seçilecek

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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre; MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenecek konferansın bu yılki teması "Millî Kültür ve Değerler Edinimi Eylem Araştırması" olarak belirlendi. Onursal Başkanlığını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapacağı etkinlikte; Türkçe ve dil eğitimi, değerler edinimi perspektifiyle ele alınacak. Eğitim yöneticileri, öğretmenler ve akademisyenler bir araya gelerek farklı bakış açılarını tartışacak ve değerlendirecek. Türk Dil Kurumu iş birliğiyle düzenlenecek etkinlikte, sahada uygulanan başarılı örnekler üzerinden elde edilen bulgular ve ulaşılan sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıca, sözlü ve poster sunumların yanı sıra alanında uzman isimlerin katılımıyla paneller ve atölye çalışmaları da gerçekleştirilecek. Konferansa, MEB’in merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenler sahada yaptıkları iyi uygulamalarla katılım sağlayabilecek.

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BİLDİRİLER KİTAP OLACAK

Öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenler sahada gerçekleştirdikleri iyi uygulamalarla 14 Mart'a kadar Bakanlığın konferans için açtığı internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecek. Ardından Konferans Bilim ve Değerlendirme ile Düzenleme Kurulları tarafından iki aşamalı bir değerlendirme sürecine tabi tutulacak başvurular arasından en iyi uygulamalar seçilecek. Sunulan bildiriler ve posterler, konferans sonunda özet kitabında yer alacak ve ayrıca bildiriler kitap olarak yayımlanacak.

EĞİTİM ALANINDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR PAYLAŞILIYOR

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, dil eğitimi ile ilgili konferanslarına 2022 yılında İstanbul'da düzenlenen "Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" ile başlattı. Sonraki yıllarda gerçekleştirilen konferanslar, Türkçenin öğretimine yönelik iyi uygulamaların paylaşılmasına ve bilimsel değerlendirmelerle geliştirilmesine katkı sundu. Geçen yıl Ankara'da gerçekleştirilen konferansa yaklaşık bin 400 kişi katılım sağlamış, 93 bildiri ve 38 poster sunumu gerçekleştirilmişti. Bu yıl düzenlenecek konferans da dil eğitimi alanında yenilikçi yaklaşımların paylaşılmasını, iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefliyor.