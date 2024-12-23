‘Türk yükseköğretimi bir üst ligde’

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YÖK Başkanı Özvar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada Avrupa ülkelerinin Türkiye ile rekabet etmek için öğrenim ücretlerini düşürdüklerini dile getirdi. Konuşmasında önümüzdeki yıldan itibaren vakıf üniversitelerinde de ikinci öğretimlerin tamamen kaldırılacağına dikkat çeken YÖK Başkanı Özvar, şunları söyledi:

ÖĞRENİM ÜCRETLERİNE DİKKAT EDİLMELİ

“Her ülke daha fazla uluslararası öğrenci çekebilmek adına öğrenim maliyetlerini mümkün olduğu kadar indiriyor. Türkiye yükseköğretim kurumları, vakıf üniversiteleri dahil artık bir üst ligde. Dolayısıyla bu üst liglerin gereğini mutlaka düşünmek ve yerine getirmek zorundayız. YÖK olarak uluslararası öğrenci hareketliliğinde sadece devlet değil aynı zamanda vakıf yükseköğretim kurumlarına da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ancak vakıf üniversiteleri tarafından öğrenim ücretleriyle ilgili Türk öğrencilerine gösterilen dikkatin uluslararası öğrenciler için de gösterilmesi gerekiyor. Her koşulda, öğrencilerin mağdur edilmemesi hepimizin birinci önceliği olmalı.

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ÖNEMİNİ YİTİREN PROGRAMLARI DÖNÜŞTÜRÜYORUZ

Diğer yandan mezunlarına iş gücü piyasalarında saygın ve tatmin edici imkanlar sağlamayan programların açılmasına izin vermiyoruz. Bu tür programları, bölümleri, hatta daha büyük akademik birimleri açma talebi ile bize gelinmemesini rica ediyoruz. Ayrıca değişen teknolojiler sebebiyle önemini yitirmiş programların dönüşümü sadece devlet üniversiteleri ile sınırlı değil. Bu süreç vakıf üniversitelerimiz için de geçerli. Sözünü ettiğimiz türden programlara verilen kontenjanlar peyderpey düşürülecek.”