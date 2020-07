Türk üniversiteleri sanal fuarla dünya vitrininde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin yurtdışında dijital ortamlarda da tanıtılması için yükseköğretim tarihindeki küresel ölçekteki ilk sanal fuarın 20-22 Temmuz'da düzenleneceğini söyledi. Yeni YÖK olarak yükseköğretim sistemini salgının olumsuz ve yıkıcı etkilerinden koruyabilmek amacıyla var olan potansiyeli hızlı karar alma mekanizmalarıyla harekete geçirdiklerini, öğrenci merkezli pek çok yeni uygulama başlattıklarını belirten Saraç, başlattıkları Hedef Odaklı Uluslarasılaşma Projesi kapsamında beş yıl önce 48 bin olan uluslararası öğrenci sayısının rekor bir artışla 180 bine ulaştığını hatırlattı.

Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasında son yıllarda yakalanan büyük ilerlemenin Kovid-19 küresel salgını dolayısıyla kesintiye uğramaması için bir dizi önemli yapısal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirten Saraç, bu kapsamda Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci adaylarına 2020-2021 akademik yılı güz dönemine mahsus olmak üzere bazı önemli yeni imkanlar tanındığını anlattı. Saraç, ayrıca uluslararası öğrenci kontenjan kısıtının kaldırılması, bu adaylara ön kayıt, 15 Aralık 2020'ye kadar geç kayıt, hızlandırılmış telafi eğitimi, güz döneminde kayıt dondurarak bahar döneminde eğitime başlayabilme, salgın tedbirleri nedeniyle ülkeye gelemeyen öğrencilere 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı güz döneminde derslerin dijital imkânlarla uzaktan öğretimle verilmesi gibi bazı kolaylıklar sağlandığını aktardı.

Bu düzenlemelerle küresel salgın sürecinde üniversitelerin yurtdışından öğrenci kaydetmelerinin teşvik edileceğini anlatan Saraç, böylece Türk yükseköğretiminin yabancı öğrenciler için çekim merkezi olmaya devam etmesiyle üniversitelerin uluslararası rekabete girebileceklerini söyledi.

‘142 ÜLKEDE DİKKATLER TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNE ÇEKİLECEK’

YÖK Başkanı Saraç, yeni koronavirüs salgını sürecinde kısıtlanan öğrenci hareketliliğinin olumsuz etkilerini azaltmak ve bu süreçte Türk üniversitelerinin yurtdışında dijital ortamlarda da tanıtılması için ilk sanal fuar hazırlıklarının tamamlandığını belirtti. Sanal fuarla Türk diplomatik temsilciliklerinin bulunduğu 142 ülkede dikkatleri Türk yükseköğretimine çekmeyi, yükseköğrenim çağındaki gençleri sanal ortamda üniversitelerle buluşturmayı, uzaktan öğrenme ve öğretim de dahil yükseköğretimde sunulacak imkânlarla ilgili bilgilendirmeyi hedeflediklerini anlatan Saraç, şöyle konuştu:

"Yükseköğretim sistemimizdeki ilk sanal fuar, Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020 adıyla bu yıl 20-22 Temmuz 2020'de düzenlenecek. Türkiye saatiyle 08.00- 20.00 arasında küresel ölçekte düzenlenecek Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020, www.virtualfair-yok.gov.tr web adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Halihazırda 182 ülkeden 180 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim aldığı Türk yükseköğretiminin sisteme daha çok uluslararası öğrenci çekebilmesi için YÖK şemsiyesi altında, YÖK'ün inisiyatif ve organizatörlüğüyle gerçekleştirilen ve önemli bir tanıtım fırsatı sunacak fuarda 176 üniversitemiz kapılarını potansiyel gençlere açacak. YÖK sanal fuarının, Türkiye'nin yükseköğretim alanında bir cazibe merkezi olma niteliğini her yıl daha da güçlendirmesi için önümüzdeki yıllarda da düzenli olarak gerçekleştirilmesini planlıyoruz."

FUARDA PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLARIN STANDLARI DA YER ALACAK

Sanal fuarda, üniversitelere ait standların yanı sıra Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü ve Ulusal Ajans gibi Türk yükseköğretim sisteminin uluslararasılaşmasına katkı sağlayan paydaş kuruluşlara ait standlar da yer alacak.