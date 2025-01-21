Türk Ulusal Zekâ Ölçeği tanıtıldı

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Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında düzenlenen programda konuşan Bakan Tekin, “Türk Ulusal Zekâ Ölçeği”nin geliştirilmesi sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesinde Türkiye’nin eksiklik yaşadığını ifade eden Bakan Tekin, bu eksikliğin giderilmesi için başka ülkelerde geliştirilen testleri satın almanın maliyetinin yüklü olduğunu vurguladı.

VERİ TRANSFERİ KAYGISINA ÇÖZÜM

Satın alınan testlerin Türkiye’de kişilerin yetişme koşullarına ve yeteneklerine göre geliştirilip geliştirilmediğinden emin olmadıklarını belirten Bakan Tekin, bu testlerin ölçülmek istenen unsurları bilimsel biçimde ölçüp ölçmediğinden de kuşku duyduklarını ifade eden Bakan Tekin şöyle konuştu: “’Acaba bu test kitleri sayesinde bir veri transferi yaşanıyor mudur?’ gibi endişeler zihnimizde sürekli varlığını koruyor. Dolayısıyla, bu testler ve bu testlerin uygulanma süreçlerinde bu konuyla ilgili kafamızı karıştıran, bizi rahatsız eden bir sürü husus vardı. Bunu gündemimize aldık. ‘Nasıl çözebiliriz, neler yapabiliriz?’ diye başlayan bir süreç ve bugün itibarıyla bu süreç nihayete erdi. Bu, sadece bizim için değil; aynı zamanda bu konuda birlikte hareket edebileceğimiz, bizimle aynı coğrafyaya ve aynı kültüre mensup farklı ülkelerdeki öğrencilerin de dâhil olabileceği bir test süreci olacak. Bu da Türkiye’yi bilhassa bu konularda önemli bir merkez haline getirecek.”

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TASARRUF SAĞLANACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da “Türk Ulusal Zekâ Ölçeği”yle yetenek yönetimini daha etkin hale getirerek toplumsal kalkınmayı artıracaklarını ve bu alanda dışa bağımlılığı sona erdirerek tasarruf sağlanacağını söyledi.

KULLANICI DEĞİL ÜRETİCİYİZ

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Sirel Karakaş ise TUZÖ’nün 13 geniş zekâ alanı altında düzenlenen ve 37 zekâ alanını kapsayan alt testlerden oluştuğunu anlattı. Ölçeğin millî ve özgün olduğuna, sosyal ve kültürel ögeler göz önüne alınarak hazırlandığına işaret eden Karakaş, “Artık ülkemizde zekâ, üstün bilimsel ve psikometrik özelliklerde olan, sosyal ve kültürel ögeleri de içeren bir testle ölçülecektir. Ülkemiz, zekâ testi açısından dışarıya bağımlı olmaktan kurtulacaktır. Artık ülkemiz kullanıcı değil bir test üreticisidir. Dolayısıyla test üreticiliği pazarında önemli bir aktör haline gelmiştir” dedi.