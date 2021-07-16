Türk Sanat Müziği nedir ve özellikleri nelerdir? Türk Sanat Müziği sanatçıları, şarkıları, örnekleri ve makamları
İlk örneklerinin 10. yüzyılda verildiği klasik Türk müziğine Türk Sanat Müziği denir. Batılılar tarafından Alaturka Müzik olarak da tanımlanan bu müzik türüyle özdeşlemiş olan enstrümanlar şunlardır. Kabak kemane, def, kanun, bendir ve tambura. Ancak günümüzde bazı sanat müziği şarkıları ney, keman ve santur gibi çalgılarla da icra edilmektedir. Türk sanat müziği nedir ve özellikleri nelerdir? Sizin için Türk sanat müziği sanatçıları, şarkıları, örnekleri ve makamları ile birlikte derledik.
Birçok divan şairinin yazdığı kaside ve gazel Türk Sanat Müziği türünde bestelenmiştir. Şiirleri bestelenen bazı Divan şairleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Fuzuli 2- Bağdatlı Ruhi 3- Niyazi Mısri 4- Şeyh Galip 5- Fehim-i Kadim
Türk Sanat Müziği Nedir ve Özellikleri nelerdir?
Solo ya da koro ile belli bir makamda okunan, kökleri 10. yüzyıla kadar uzanan klasik müziğe Türk sanat müziği denir. Bu müzik türünün özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Her şarkı belli bir makamda okunur.
2- Şarkılarda hem ilahi hem de beşeri aşk anlatılır.
3- Günümüze kadar ulaşan yaklaşık 100 makam vardır.
4- Tambura, tulum, nağara ve zilli maşa, Türk sanat müziğine özgü enstrümanladır.
Türk Sanat Müziği Sanatçıları, Şarkıları ve Örnekleri
1- Emel Sayın
Şarkıları:
Gideceğin Yere Beni de Götür
Söyle Buldun mu Aradığın Aşkı
Sen Mevsimler Gibisin
Mavi Boncuk
Tanrım Beni Baştan Yarat
2- Bülent Ersoy
Şarkıları
Ne Duamsın Ne Bedduam
Baharı Bekleyen Kumrular Gibi
Beni Ağlatmaya Kimin Hakkı Var
Sen Böyle İstedin
3- Zeki Müren
Şarkıları:
Bir Yangının Külünü Yeniden Yakıp Geçtin
Gitmek mi Zor Kalmak mı Zor
Elbet Bir Gün Buluşacağız
Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun
Akşam Olur Gizli Gizli
4- Ahmet Özhan
Şarkıları
Saymadım Kaç Yıl Oldu
Kapat Gözlerini Kimse Görmesin
Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın
Not: Ahmet Özhan'ın söylediği ''Tedbirini Terk Eyle'' adlı şarkı 18. yüzyılın en önemli divan şairleri arasında yer alan Şeyh Galip'in şiirinden bestelenmiştir. Şiirin tamamı şu şekildedir:
''Tedbirini terk eyle takdir Hüda'nındır
Sen yoksun o benlikler hep vehm-i gümanındır
Birdenbire bul aşkı bu tuhfe bulanındır
Devran olalı devran erbab-ı safanındır.''
5- Nesrin Sipahi
Şarkıları
İçin İçin Yanıyor
Hani O Bırakıp Giderken Seni
Son Hıçkırık
6- Melahat Pars
Şarkıları:
Her Gecenin Sabahı Bir Rüyayla Yalandır
Gönlümü Başka Emellerle Avutsaydım
Elveda Deme Bana
7- Hamiyet Yüceses
Şarkıları
Bakmıyor Çeşm-i Siyahım
Makber
Yana Yana Kül Oldum
Türk Sanat Müziği Makamları
1- Buselik Makamı:
Türk Sanat Müziğinin en kadim makamlarından biridir. Başta Bayati Araban Buselik ve Hisar buselik olmak üzere birçok çeşidi vardır.
2- Kürdili Hicazkar Makamı:
19.yüzyılın ikinci yarısında Hacı Arif Bey tarafından bulunan makamdır. Uyanmaz Uykudan Canan Uyanmaz ve Gözümden Gitmiyor Bir Dem Hayalin, Hacı Arif Bey'in en çok dinlenen besteleri arasında yer alır.
3- Hicaz Makamı:
İkindi ezanı hicaz makamı ile okunur.
4- Uşşak Makamı:
Uşşak, aşık kelimesinin çoğuludur. Genellikle gazel türünde kaleme alınmış birçok eser, bu makamda bestelendiği için uşşak ismini almıştır.
Türk Sanat Müziğindeki diğer makamların isimleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Neva Makam 2- Uzzal Makamı 3- Çargal Makamı
Not: III. Selim, İlhami mahlasıyla hem Türkçe hem de Farsça birçok gazel yazmıştır. Şiir dışında müzik sanatıyla da ilgilenen Osmanlı hükümdarının Suzidilara adında bir makam da bulmuştur. Bu makamın adı bazı kaynaklarda suzidilara peşrev olarak da geçer.