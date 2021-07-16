Türk Sanat Müziği nedir ve özellikleri nelerdir? Türk Sanat Müziği sanatçıları, şarkıları, örnekleri ve makamları

Birçok divan şairinin yazdığı kaside ve gazel Türk Sanat Müziği türünde bestelenmiştir. Şiirleri bestelenen bazı Divan şairleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Fuzuli 2- Bağdatlı Ruhi 3- Niyazi Mısri 4- Şeyh Galip 5- Fehim-i Kadim

Türk Sanat Müziği Nedir ve Özellikleri nelerdir?

Solo ya da koro ile belli bir makamda okunan, kökleri 10. yüzyıla kadar uzanan klasik müziğe Türk sanat müziği denir. Bu müzik türünün özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Her şarkı belli bir makamda okunur.

2- Şarkılarda hem ilahi hem de beşeri aşk anlatılır.

3- Günümüze kadar ulaşan yaklaşık 100 makam vardır.

4- Tambura, tulum, nağara ve zilli maşa, Türk sanat müziğine özgü enstrümanladır.

Türk Sanat Müziği Sanatçıları, Şarkıları ve Örnekleri

1- Emel Sayın

Şarkıları:

Gideceğin Yere Beni de Götür

Söyle Buldun mu Aradığın Aşkı

Sen Mevsimler Gibisin

Mavi Boncuk

Tanrım Beni Baştan Yarat

2- Bülent Ersoy

Şarkıları

Ne Duamsın Ne Bedduam

Baharı Bekleyen Kumrular Gibi

Beni Ağlatmaya Kimin Hakkı Var

Sen Böyle İstedin

3- Zeki Müren

Şarkıları:

Bir Yangının Külünü Yeniden Yakıp Geçtin

Gitmek mi Zor Kalmak mı Zor

Elbet Bir Gün Buluşacağız

Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun

Akşam Olur Gizli Gizli

4- Ahmet Özhan

Şarkıları

Saymadım Kaç Yıl Oldu

Kapat Gözlerini Kimse Görmesin

Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın

Not: Ahmet Özhan'ın söylediği ''Tedbirini Terk Eyle'' adlı şarkı 18. yüzyılın en önemli divan şairleri arasında yer alan Şeyh Galip'in şiirinden bestelenmiştir. Şiirin tamamı şu şekildedir:

''Tedbirini terk eyle takdir Hüda'nındır

Sen yoksun o benlikler hep vehm-i gümanındır

Birdenbire bul aşkı bu tuhfe bulanındır

Devran olalı devran erbab-ı safanındır.''

5- Nesrin Sipahi

Şarkıları

İçin İçin Yanıyor

Hani O Bırakıp Giderken Seni

Son Hıçkırık

6- Melahat Pars

Şarkıları:

Her Gecenin Sabahı Bir Rüyayla Yalandır

Gönlümü Başka Emellerle Avutsaydım

Elveda Deme Bana

7- Hamiyet Yüceses

Şarkıları

Bakmıyor Çeşm-i Siyahım

Makber

Yana Yana Kül Oldum

Türk Sanat Müziği Makamları

1- Buselik Makamı:

Türk Sanat Müziğinin en kadim makamlarından biridir. Başta Bayati Araban Buselik ve Hisar buselik olmak üzere birçok çeşidi vardır.

2- Kürdili Hicazkar Makamı:

19.yüzyılın ikinci yarısında Hacı Arif Bey tarafından bulunan makamdır. Uyanmaz Uykudan Canan Uyanmaz ve Gözümden Gitmiyor Bir Dem Hayalin, Hacı Arif Bey'in en çok dinlenen besteleri arasında yer alır.

3- Hicaz Makamı:

İkindi ezanı hicaz makamı ile okunur.

4- Uşşak Makamı:

Uşşak, aşık kelimesinin çoğuludur. Genellikle gazel türünde kaleme alınmış birçok eser, bu makamda bestelendiği için uşşak ismini almıştır.

Türk Sanat Müziğindeki diğer makamların isimleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Neva Makam 2- Uzzal Makamı 3- Çargal Makamı

Not: III. Selim, İlhami mahlasıyla hem Türkçe hem de Farsça birçok gazel yazmıştır. Şiir dışında müzik sanatıyla da ilgilenen Osmanlı hükümdarının Suzidilara adında bir makam da bulmuştur. Bu makamın adı bazı kaynaklarda suzidilara peşrev olarak da geçer.