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Haber Giriş: 16.07.2021 - 02:36 | Son Güncelleme:

Türk Sanat Müziği nedir ve özellikleri nelerdir? Türk Sanat Müziği sanatçıları, şarkıları, örnekleri ve makamları

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Türk Sanat Müziği nedir ve özellikleri nelerdir? Türk Sanat Müziği sanatçıları, şarkıları, örnekleri ve makamları

İlk örneklerinin 10. yüzyılda verildiği klasik Türk müziğine Türk Sanat Müziği denir. Batılılar tarafından Alaturka Müzik olarak da tanımlanan bu müzik türüyle özdeşlemiş olan enstrümanlar şunlardır. Kabak kemane, def, kanun, bendir ve tambura. Ancak günümüzde bazı sanat müziği şarkıları ney, keman ve santur gibi çalgılarla da icra edilmektedir. Türk sanat müziği nedir ve özellikleri nelerdir? Sizin için Türk sanat müziği sanatçıları, şarkıları, örnekleri ve makamları ile birlikte derledik.

Birçok divan şairinin yazdığı kaside ve gazel Türk Sanat Müziği türünde bestelenmiştir. Şiirleri bestelenen bazı Divan şairleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Fuzuli 2- Bağdatlı Ruhi 3- Niyazi Mısri 4- Şeyh Galip 5- Fehim-i Kadim

 Türk Sanat Müziği Nedir ve Özellikleri nelerdir?

 Solo ya da koro ile belli bir makamda okunan, kökleri 10. yüzyıla kadar uzanan klasik müziğe Türk sanat müziği denir. Bu müzik türünün özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Her şarkı belli bir makamda okunur.

 2- Şarkılarda hem ilahi hem de beşeri aşk anlatılır.

 3- Günümüze kadar ulaşan yaklaşık 100 makam vardır.

 4- Tambura, tulum, nağara ve zilli maşa, Türk sanat müziğine özgü enstrümanladır.

 Türk Sanat Müziği Sanatçıları, Şarkıları ve Örnekleri

 1- Emel Sayın

 Şarkıları:

 Gideceğin Yere Beni de Götür

 Söyle Buldun mu Aradığın Aşkı

 Sen Mevsimler Gibisin

 Mavi Boncuk

 Tanrım Beni Baştan Yarat

 2- Bülent Ersoy

 Şarkıları

 Ne Duamsın Ne Bedduam

 Baharı Bekleyen Kumrular Gibi

 Beni Ağlatmaya Kimin Hakkı Var

 Sen Böyle İstedin

 3- Zeki Müren

 Şarkıları:

 Bir Yangının Külünü Yeniden Yakıp Geçtin

 Gitmek mi Zor Kalmak mı Zor

 Elbet Bir Gün Buluşacağız

 Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun

 Akşam Olur Gizli Gizli

 4- Ahmet Özhan

 Şarkıları

 Saymadım Kaç Yıl Oldu

 Kapat Gözlerini Kimse Görmesin

 Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın

 Not: Ahmet Özhan'ın söylediği ''Tedbirini Terk Eyle'' adlı şarkı 18. yüzyılın en önemli divan şairleri arasında yer alan Şeyh Galip'in şiirinden bestelenmiştir. Şiirin tamamı şu şekildedir:

 ''Tedbirini terk eyle takdir Hüda'nındır

 Sen yoksun o benlikler hep vehm-i gümanındır

 Birdenbire bul aşkı bu tuhfe bulanındır

 Devran olalı devran erbab-ı safanındır.''

 5- Nesrin Sipahi

 Şarkıları

 İçin İçin Yanıyor

 Hani O Bırakıp Giderken Seni

 Son Hıçkırık

 6- Melahat Pars

 Şarkıları:

 Her Gecenin Sabahı Bir Rüyayla Yalandır

 Gönlümü Başka Emellerle Avutsaydım

 Elveda Deme Bana

 7- Hamiyet Yüceses

 Şarkıları

 Bakmıyor Çeşm-i Siyahım

 Makber

 Yana Yana Kül Oldum

 Türk Sanat Müziği Makamları

 1- Buselik Makamı:

 Türk Sanat Müziğinin en kadim makamlarından biridir. Başta Bayati Araban Buselik ve Hisar buselik olmak üzere birçok çeşidi vardır.

 2- Kürdili Hicazkar Makamı:

19.yüzyılın ikinci yarısında Hacı Arif Bey tarafından bulunan makamdır. Uyanmaz Uykudan Canan Uyanmaz ve Gözümden Gitmiyor Bir Dem Hayalin, Hacı Arif Bey'in en çok dinlenen besteleri arasında yer alır.

 3- Hicaz Makamı:

 İkindi ezanı hicaz makamı ile okunur.

 4- Uşşak Makamı:

 Uşşak, aşık kelimesinin çoğuludur. Genellikle gazel türünde kaleme alınmış birçok eser, bu makamda bestelendiği için uşşak ismini almıştır.

 Türk Sanat Müziğindeki diğer makamların isimleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Neva Makam 2- Uzzal Makamı 3- Çargal Makamı

 Not: III. Selim, İlhami mahlasıyla hem Türkçe hem de Farsça birçok gazel yazmıştır. Şiir dışında müzik sanatıyla da ilgilenen Osmanlı hükümdarının Suzidilara adında bir makam da bulmuştur. Bu makamın adı bazı kaynaklarda suzidilara peşrev olarak da geçer.

 

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