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Türk robotik takımından ABD’de büyük başarı

#Golden Horn Robotics#First Robotics Competition#Demirören Medya
Türk robotik takımından ABD’de büyük başarı

Türk robotik takımı 'Golden Horn Robotics’, ABD’nin San Francisco şehrinde düzenlenen ‘First Robotics Competition’un en değerli ödüllerinden olan ‘Engineering Inspiration Award’ı (İlham veren mühendislik) kazandı. Onlarca öğrencinin katıldığı yarışmada kazanılan ödülün duyurulmasıyla salonda büyük coşku yaşayan takım, 20-23 Nisan tarihlerinde Houston’da düzenlenecek ‘First Championship’te Türkiye’yi temsil edecek takımlardan biri olacak.

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Teknoloji temelli çalışmalar yapan ve farklı okullardan 18 lise öğrencisinden oluşan Golden Horn Robotics takımı, dünyanın en önemli robotik yarışması olarak gösterilen 'First Robotics Competition San Francisco Regional'da önemli bir başarıya imza attı.

6 Mart’ta İzmir’deki bölgesel turnuvaya katılıp başarılı bir sonuçla dönemeyen ve şansını 19 ve 20 Mart tarihlerinde San Francisco’da düzenlenen ve 6 ülkeden 42 takımın katıldığı yarışmada  tekrar deneyen Golden Horn Robotics, turnuvanın en değerli ödüllerinden ‘Engineering Inspiration Award’ı kazandı.

Türk robotik takımından ABD’de büyük başarı
TÜRK ROBOTİK TAKIMINA DEMİRÖREN MEDYA SPONSOR OLDU
Demirören Medya’nın sponsor olarak destek verdiği Türk robotik takımı, bu ödülle birlikte NASA’nın sponsorluğunda yalnızca dünyadaki şampiyon takımların katılacağı ‘FirstChampionship’ adlı yarışmada Türkiye’yi temsil edecek takımlardan biri oldu. Robotik yarışmaları arasında en üst organizasyon olarak kabul edilen 'First ChampionChip’, 20-23 Nisan tarihlerinde ABD’nin Houston şehrinde yapılacak.

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ENDÜSTRİYEL ROBOT YAPARAK MÜHENDİSLİK DİSİPLİNLERİNİ DENEYİMLİYORLAR
Takımların endüstriyel bir robot yaparken mühendislik disiplinlerini deneyimlemelerine olanak sağlayan uluslararası robotik yarışmalar, aynı zamanda oluşturdukları iş planı içinde yer alacakları sosyal sorumluluk projeleri, kendilerine ilham verecek liderler ile tanışma, finansman olarak kendilerini destekleyecek sponsorlarla görüşme gibi bir dizi öğrenme ve gelişim adımlarını kapsıyor.

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#Golden Horn Robotics#First Robotics Competition#Demirören Medya

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