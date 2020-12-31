Türk Rektöre Kanada Şeref Madalyası

Kanada Genel Valiliği Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ödüle 61 kişinin layık görüldüğü belirtildi. Bu kişiler arasında yer alan Baltacıoğlu, Dr. Fuad Şahin ve Prof. İzak Benbasat’ın ardından ‘Kanada Şeref Madalyası'na layık görülen 3'üncü Türk vatandaşı’ oldu.

‘KANADA'NIN İLK KADIN BAKAN YARDIMCISI’

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1980'de mezun olan Baltacıoğlu, daha sonra Carleton Üniversitesinde kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. 1989'dan itibaren kamuda görev almaya başlayan Baltacıoğlu, 2007'de ‘Kanada'nın ilk kadın bakan yardımcısı olarak Federal Tarım Bakanı Yardımcısı’ oldu. Ardından Ulaştırma, Altyapı ve Topluluklardan Sorumlu Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Baltacıoğlu, 2018'de Kanada Hazine Kurulu Sekreterliğine getirildi. Kamu hizmetleri konusunda uzman olan Baltacıoğlu, 25 yılı aşkın süredir devam eden kariyeri boyunca ulaşım, altyapı, güvenlik, tarım, sağlık hizmetleri ve çevre konularında federal politikaları şekillendirdi, programları ve operasyonları denetledi. Dört farklı başbakanla çalışan Baltacıoğlu, 2018'de emekli oldu. Daha sonra Ottawa’daki Carleton Üniversitesi Rektörlüğüne getirilen Baltacıoğlu, görev süresinin dolmasını takiben bu ayın başında bu göreve yeniden atandı.

‘BAŞARILARIMIN TEMELİNDE TÜRKİYE VAR’

Yaprak Baltacıoğlu, ödülü almaktan memnun olduğunu belirtti. Baltacıoğlu, "Ben rahmetli Prof. Faruk Erem’in kızıyım. Babamın bugünü görmesini çok isterdim. Temel eğitimimi ve bugün sahip olduğum değerleri Türkiye’de aldım. Başarılarımın temelinde Türkiye var. Yeni nesle çok çalışmalarını tavsiye ediyorum. Kanada’da ve dünyanın diğer ülkelerinde gerçekten iyi çalışan pırıl pırıl bir Türk nesli var. Onlarla gurur duyalım" dedi.