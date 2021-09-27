Türk Milleti Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Türk Milleti Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Oldukça köklü bir geçmişe sahip olan Türk milleti için, kelime bazında bunun ayrı mı yoksa bitişik mi yazılıp yazılmayacağı merak ediliyor. Bu konuda Türk Dil Kurumu verilerine bakmak yeterlidir.

Türk Milleti Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru şekilde ele alınış hali, ‘Türk milleti’ biçimidir. Yani mutlaka ele alınmalı ve bu şekilde kullanılmalıdır. Türkmen soyundan gelen köklü topluluk olarak ifade edilir.

TDK'ya Göre Türk Milleti Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı vakit bu kelimelerin doğru şekilde yazılmış olan hali ayrıdır.

Türk milleti (Doğru)

Türkmilleti (Yanlış)

Görüldüğü gibi yukarıdaki şekilde ayrı olarak ele alınabilir ve yazım hatası olmadan amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir. Gündelik yaşamda en sık kullanılan sözcük grupları arasında yer aldığını söylemek mümkün.