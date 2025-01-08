‘Türk Maarif Ansiklopedisi’ yayımlandı

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Türkiye Maarif Vakfı ve Türkiye Bilimler Akademisi iş birliğinde hazırlanan ‘Türk Maarif Ansiklopedisi, Türklerin tarih boyunca eğitim alanında ortaya koydukları birikimi bilimsel metotlarla inceleyerek günümüz dünyasının eğitim anlayışına katkıda bulunmayı hedefliyor. Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker’in imzasının bulunduğu yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ansiklopedi, Türklerin ve Türkiye’nin eğitime dair tarihin en eski devirlerinden günümüze kadar ortaya koydukları ve şu anda uyguladıkları fikirleri bütün boyutlarıyla ele alıyor. Bu anlamda da içerik, üslup ve teknik hususlar bakımından en kapsamlı ve ilk toplu telif eser olma özelliğini taşıyor. Yoğun ve titiz bir gayretin mahsulü olan Türk Maarif Ansiklopedisi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına armağandır.”

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Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker



5 KATEGORİDEN OLUŞTU

Eserde maddeler; eğitim bilimleri, eğitim tarihi ile kültür ve medeniyet olmak üzere üç temel alanda ele alındı. Bu maddeler 5 ayrı kategoride toplanarak ‘Kavramlar, eserler, kurumlar, kişiler, şehir, olay ve dönemler’ başlıklarıyla ansiklopedinin ana çerçevesini oluşturdu. ‘Kavramlar’ kategorisinde dünya eğitim tarihinde derin etkisi olan Türklere ait kavramlar ortaya koyuldu. ‘Eserler’ kategorisinde kültür ve medeniyetimizi oluşturan eğitim içerikli temel kaynaklara, ‘Kurumlar’ kategorisinde de Türk kültür ve eğitim dünyasının tarihin bilinen en eski dönemlerinden 21’inci yüzyıla kadar meydana getirdiği kurumlara yer verildi. ‘Kişiler’ kategorisinde ise eğitim tarihinin önde gelen şahsiyetleri tanıtıldı.

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DİJİTALDE GÜNCELLENMEYE DEVAM EDECEK

‘Şehir, olay ve dönemler’ kategorisinde, Türk eğitim ve kültür tarihinin önemli şehirlerinin yanında, eğitimle ilgili önemli gelişmeler ve iz bırakan dönemler ele alındı. Türk Maarif Ansiklopedisi www.turkmaarifansiklopedisi.org.tr adresinde yayına açıldı. Ansiklopedinin dijital versiyonunda yer alan maddeler önümüzdeki dönemde güncellenmeye devam edecek.